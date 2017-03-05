فياض تفقّد محطة مياه الطيبة

مرجعيون- جورج نهرا:

عاد تلوّث مياه الليطاني مجددا الى الواجهة مع اقتراب فصل الصيف واستمرار مصادر التلوّث خصوصا المرامل التي تغسل الرمول في الليطاني، اضافة الى تسرّب مياه الصرف الصحي من بعض البلديات والمتنزّهات القريبة من النهر، ما يؤثّر على محطة ضخ مياه الطيبة التي تروي عشرات البلدات في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل. ورغم الحملة التي أطلقتها حملة حماية مياه الليطاني واتحاد بلديات جبل عامل والنائب فياض في أكثر من اتجاه من أجل وقف مصادر هذا التلوّث. وفي السياق، تفقد النائب علي فياض محطة الضخ في الطيبة يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين ومسؤول العمل البلدي في المنطقة الاولى في حزب الله فؤاد حنجول وعدد من رؤساء البلديات. واعتبر فياض ان «هذه الجولة لمحطة الطيبة مع الاتحاد هي للاطلاع على مشروع تعديل هيكلية المحطة».

وجال فياض والمشاركون في المحطة للاطلاع على كيفية عمل الحوض الجديد، استعدادا لإستكمال الخطوات التالية الاسبوع المقبل.