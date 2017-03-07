شبيب استقبل «الجمعية الخيرية لرعاية أطفال لبنان»

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ظهر أمس في مكتبه بالقصر البلدي، وفداً من الجمعية الخيرية لرعاية الأطفال في لبنان، برئاسة المختار فوزي الناطور يرافقه محمد منيمنة، طلال القيسي، نبيل الجمل، أسامة جمول وأيمن ياسين، وتم التباحث بأمور تخص الجمعية والعاصمة بيروت.

كما أطلع الوفد المحافظ شبيب على اعمال واهداف الجمعية التي تُعنى بالأطفال من نواح عدة، وما تقوم به من نشاطات على صعيد لبنان عامة وبيروت خاصة، كما تم البحث خلال اللقاء بمشاكل العاصمة وبعض المناطق التي تعاني من ازمة الدراجات النارية والانارة ومستوعبات النفايات.

ونوّه الوفد بضرورة وأهمية التواصل الدائم مع المحافظ شبيب لما فيه مصلحة العاصمة واهلها وسكانها، خاصة انه حريص كل الحرص على وضع العاصمة بيروت ووضع اهلها.

من جهته، لفت المحافظ شبيب الى «الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الاهلية في بيروت لصالح اهل وسكان العاصمة»، مشيراً الى انه «حريص دائماً على التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم التي تشكل آراء اهل المنطقة».

محمد المدني