أمواج البيئة في ندوة «نهر الليطاني إلى أين؟»

بمناسبة اليوم العربي للمياه، نظّمت جمعية أمواج البيئة والتجمّع اللبناني للبيئة والشبكة العربية للبيئة والتنمية ندوة في مقر التجمّع في بيروت بعنوان «نهر الليطاني… إلى أين؟».

افتتح الندوة رئيس التجمّع المهندس مالك غندور، الذي عدّد الضغوطات على نهر الليطاني، ثم تحدّث عن الضغوطات الناتجة عن الإهمال المتمادي في إنقاذ الليطاني من المعتدين المباشرين من معامل ودباغات ومجارير بلديات وكب نفايات صلبة وسائلة وعدم تشغيل محطات تكرير.

من جهته، قدّم الدكتور عارف ضيا نائب رئيس «أمواج البيئة» عرضاً مصوّراً عن حياة الليطاني من المنابع العديدة في بعلبك وزحلة والبقاع الأوسط حتى مصب القاسمية شمال مدينة صور وقسم النهر الى قسمين النهر الأعلى من النبع حتى بحيرة القرعون والنهر الأسفل من القرعون حتى القاسمية.

وحول النهر إلى أين؟ استنتج د. ضيا أنّ «النهر الأعلى حتى بحيرة القرعون مريض ولم يجد من يدخله الى العناية الفائقة لذلك فهو مهدد بالموت مسموماً أما النهر الأسفل فهو مريض ولكن إنقاذه أسهل بمنع غسل الرمول على ضفافه وضبط مصادر التلوث الجرثومي من مجارير بعض البلديات ومنع المبيدات الزراعية».

بدوره، دعا فتحي شاتيلا رئيس جمعية «مياهنا» لإعادة «النظر بجر مياه الليطاني الى بيروت كونها ملوّثة ومريضة ولفت الى أن مياه نهري الأوّلي والدامور صالحة بشكل أفضل لتغذية بيروت وهي أقل كلفة ومشاكل».