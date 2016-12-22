إحتفالات الأعياد ما بين المولد والميلاد

بقلم القاضي الشيخ د. محمد نقري

يكاد يلامس مولد النبي محمد الألف وخمسمائة سنة من زمننا، وعند ولادته كان ميلاد السيد المسيح قد أوشك على أن يقارب الستمائة سنة من زمنه. وما بين زمن السيد المسيح وزمن نبينا محمد كانت الصراعات اللاهوتية قد ابتدأت تنخر في جسد الإمبراطورية الرومانية وما ورثها من أنظمة حكم، لتستمر قروناً طويلة، وما بين زمننا وزمن مولد النبي محمد انتهينا إلى زمن الصراعات المذهبية والحركات المتشددة والإرهابية والصراعات الدولية والصراعات العربية-العربية، وأصبح القتل باسم الله، والهتاف باسم الله أكبر مرادفا لإراقة الدماء البريئة ولقطع الرؤوس ونحر الرقاب.

إذا استثنينا من تاريخنا محنة خلق القرآن وفترات التعصب المذهبي فإن تاريخنا أعطى للحضارة الإنسانية دروساً في التسامح وقبول الآخر وتقدما ورقيـّاً في كافة العلوم والإختصاصات بنى عليها الغرب حضارته التنويرية والعلمية بلا أدنى شك ولا ريب، وكان تقليد الغرب للعرب والمسلمين في حينها في طريقة عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم ولبسهم واستخدام تعابيرهم وألفاظهم والتعلم في جامعاتهم عناوين لمرادفات كثيرة تدل على اتصاف المقلد الغربي بالرقي العلمي والثقافي ومؤشراً إلى حسن خلقه ونظافته وأناقته.

هل نستمر نحن المسلمين في البكاء على أطلال ماضينا، ونحن نعلم بأن الشعوب التي تنظر دائما إلى تاريخها الشامخ وهي قابعة في أودية الجهل والتعصب لا تجني من النظر الى قمم الماضي إلا الحسرة والإشتياق وتشنج الأعناق.

لقد قارب الحقيقة من قال بأن كل الأديان كانت تحبو نحو التطور والتأقلم بخطى بطيئة جداً لتواكب التقدم الحضاري والثقافي للمجتمعات التي كانت تعيش بها، إلا الإسلام فقد فاق عصره منذ ولادته ودفع بمجتمعاته إلى ذروة الحضارة والتقدم ثم هُويَبه في النهاية ليصل حالياً إلى حضيض الجهل والتزمت والتقوقع، فكل الأديان ولدت وتطورت وارتقت وتأقلمت مع احتياجات عصرها مع التقدم العلمي والحضاري إلا المسلمون فقد ولد إسلامهم عظيماً فأردوه بأفعالهم في النهاية بأعين الناس سجيناً في غياهب الجهل وأقبية التزمت والتخلف والإجرام.

حول مظاهر الاحتفال

ومن افتراءات التعصب التي كتبت أسطرها في أقبية الظلام ما يقال عن مظاهر الإحتفال والبهجة بالأعياد والمناسبات الدينية. ولعلي أكون قد ارتكبت في التو مخالفة عند مدعي التشدد والتزمت أن أضفت كلمة المناسبات الدينية إلى الأعياد، فيخرج من اعتاد ليستنكر ويستكثر على المسلمين إظهار البهجة في المناسبات الدينية ليقول بأن الإسلام لا يعترف إلا بعيدي الفطر والأضحى، فالإحتفال بالمناسبات الدينية الأخرى وما يرافقها من عادات وتقاليد تستدعي لديهم تقطيب الجباه وشحذ الحناجر وتستوجب عليهم الإنقضاض عليها لمحاربتها تحت شعار مكافحة البدع في الإعتقاد السليم وإعلام مروجيها بالخلود في نار الجحيم.

فمن مظاهر السرور والفرح وإقامة الإحتفالات في المناسبات الدينية ما درج المسلمون والمسيحيون على القيام به للإحتفال بمناسبتي الميلاد والمولد بطريقتين مختلفتين، فبميلاد السيد المسيح تزين الطرقات والمباني وتوضع شجرات الميلاد في البيوت وتعم الفرحة والسعادة في قلوب الناس وتستذكر قصة ميلاد المسيح عليه السلام وتقدم الهدايا والتهاني ويلعب الأطفال ويتسامر الشباب ويتبادل الكبار القصص والأخبار ومجريات الأحداث.

وفي احتفالات المولد النبوي يقتصر القلة من المسلمين على حضور الإحتفالات التي تقام في بعض المساجد للإستماع إلى الكلمات الدينية وإلى بعض الأناشيد النبوية، وهكذا بكل بساطة، نسي المسلمون كيف يحتفلون بذكرى ولادة نبيهم بعد أن كانت مظاهر احتفالات المولد تعم البلاد وتخرج الفرق والجماعات إلى الشوارع والحارات وتزين المباني بالفوانيس والأعلام ويتعالى أصوات المنشدين بالتواشيح الدينية ويتجمع الشباب والأطفال لتبادل التهاني وتوزيع الحلويات.

كيف وصلنا إلى هذا الجفاف الإحتفالي والإستعراضي في أعيادنا ومناسباتنا الدينية ؟

وكيف سمعنا وسمحنا لأصوات التشدد والإنغلاق أن تملي علينا تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا وتوهمنا بأن ما نقوم به ليس إلا بدعاً يحاربها الدين..؟!

إن مجتمعنا التعددي المنفتح يتطلب منا أن نكون دائماً على أهبة الإستعداد في مجال التنافس الحميد مع الطوائف الأخرى. ألم يقل نبينا #: «إنكم قادمون على إخوانكم، فأحسنوا لباسكم، وأصلحوا رحالكم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس».

يقول المجددون الحذرون بأنه لا بد أن ترافق هذه الإحتفالات الدينية بالمولد بإقامة الندوات والمحاضرات.

ويقول الآخرون بأنه لا بد من إضاءة الفوانيس وتسيير المواكب في حين أننا بحاجة في مجتمعاتنا المتعددة الطوائف والأديان – إضافة إلى الأمرين معاً – إلى رمزية تتناقلها الأجيال وتبعث في أطفالنا البهجة والشوق في ذكرى ولادة نبينا المجتبى، وتكون مناسبة ننتظر قدومها في كل سنة تتربى عليها أجيالنا على محبة رسولنا الكريم وقراءة سيرته العطرة وفق أحدث تقنيات العلم الحديث، ومحطة أساسية متطورة ننقل فيها إلى العالم مقومات شخصية نبي السلام والمحبة والرحمة.

هذه الرمزية التي تفهمها المجتمعات المتعددة الطوائف والأديان قبل غيرها، ليست وثنية ولا جاهلية كما سيحلو للبعض تسميتها، وإنما هي حاجة تربوية ونفسية واجتماعية يؤكدها علماء التربية والنفس والإجتماع.

ما الضير لو تزينت حاراتنا وبيوتنا في رأس السنة الهجرية والمولد برمزية النخلة العربية وبالغار الذي تغطي بابه خيوط العنكبوت وبالحمام الراقد على مدخله، وبتهاليل موسيقية «لطلع البدر علينا» وبقصة المولد المقروءة والمنشودة والمغناة والملحنة. أليس في هذه الرمزية ما يجلب الفرحة لأطفالنا وللأسر الإسلامية في كافة أنحاء العالم.

فشل في إعطاء الحلول

إن مشكلتنا ومشكلة المتشددين لدينا أنهم يبرعون في الهجوم والإنتقاد عند كل مظهر يدعون أنه خارج عن تعاليم الدين، ولكنهم يفشلون دائماً في إعطاء الحلول والبدائل.

إن الجفاف في الجانب التصوري والرمزي والإحتفالي الذي ألحقه متعصبو الإسلام بالإعياد والمناسبات الدينية وألحقوه بمظاهر الشرك جعل كثير من المسلمين ينسون ويهملون تماماً الإحتفال بذكرى ولادة نبيهم أو بذكرى رأس السنة الهجرية ويستبدلونه بتقليد إخواننا المسيحيين باحتفالاتهم ووضع أشجار الميلاد المجيد في بيوتهم.

دعونا أيها الجميع بمختلف أفكاركم نحتفل بذكرى ولادة نبينا كما يحلو لنا وكما يتوافق مع حضارة ورقي اسلامنا ومع وضعيتنا وخصوصيتنا كمجتمعات تعددية منفتحة على اخواننا في الوطن ممن ينتمون الى الديانات الأخرى.

وأما أنتم أيها المبدعون المسلمون في كل المجالات المتنوعة فأتحفونا بمشاريعكم وتصوراتكم حتى نعيد للأعياد والمناسبات الإسلامية بهجتها ورونقها وزخرفتها ورقيها واسمعونا اناشيدكم والحان موسيقاكم تغني فرحاً بولادة «أحمد» بـ «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع».