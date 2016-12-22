دعاء

محمد البطل

«اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت وسخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وفي كل ساعة، ويسر علي كل صعب وهون علي كل عسير».

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