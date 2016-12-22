و يسألونك في الدين

السلام على أهل المقبرة

* هل يجوز السلام على المقبرة عند المرور عليها أم أن السلام مشروع فقط عند دخولها؟

مازن شنطف -بيروت

– كل من دخل إلى مقبرة أو مر عليها فإنه يطلب منه السلام على أهلها وقد وردت في ذلك أحاديث نبوية كثيرة بروايات متنوعة، من ذلك ما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه:(كان رسول الله # يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية) والله تعالى أعلم.

تيسير أمور الشباب

من أموال الزكاة

* ما حكم إقراض الشباب من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟ كما نرجو توضيح مصارف أخرى للزكاة مقترحة منكم بحيث يستفيد منها الشباب المكافح الذي يعاني لتوفير لقمة العيش له ولأسرته؟

سمير المعراوي- بيروت

– مصارف الزكاة ثمانية مذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيم حَكِيم} وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، والمحققون من العلماء يرون أن حد العطاء في الزكاة هو الإصلاح فيجوز إعطاء الإنسان من الزكاة حتى تُخرِجه من حدّ الحاجة إلى حدّ الغنى.

وعليه يجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب ومساعدةً لهم في تعليمهم ودفعًا لقيمة الإيجار لمَن عجز عن دفعها ومساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته كما ذهب إليه جماعة من العلماء من المالكية والحنابلة حيث قالوا: «إن من تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلى حدها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح»، كما ورد في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر مَن ينادي في الناس: «أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟» أي: الذين يريدون الزواج وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.

أما مسألة إقراض الشباب بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة، لأن الزكاة يشترط فيها التمليك، وإنما يمكن عمل صندوق خاص بذلك يَقتصر على التبرعات والصدقات دون مصارف الزكاة، والله أعلم.