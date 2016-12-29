إشارات إسلامية

{ أكد مناصرون لتيار سياسي عريض في طرابلس والشمال، أن تطاول وزير جديد محسوب عليهم، على مرجعية دينية بشكل غير مسؤول، شكّل انتكاسة سياسية جديدة لهم أمام تبلور تحالفات سياسية وشعبية مناطقية جارفة، قد تطيح بهم كلياً خارج الندوة البرلمانية المقبلة.

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{ عاتب مرجع برلماني كبير مسؤولين دينيين بقسوة، لتدخلهم في سجال إعلامي ديني من دون استشارته، وطلب من المرجعية الدينية في طائفته عدم استقبال وفد قناة محلية مناوئة له، حتى لا يُفسّر ذلك تلييناً لموقفه تجاه المحطة.

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{ مزّق مرجع ديني كبير ورقة كان أعدها للرد على متطاولين عليه، كان من شأنها أن تقلب الطاولة على كثيرين، وذلك بعد سلسلة تدخلات على مستوى رفيع، تمنّت عليه التريث إفساحاً في المجال أمام معالجة هادئة وحازمة تحفظ مقام المرجعية.

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{ اطلع مرجع حكومي كبير على بيان متفرّد لوزير جديد في حكومته، وقال أمام محدثيه منتقداً صاحب البيان: «عال.. إذا هيك مبلش كتير رح نتوفق».

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{ تلاقي زيارات دبلوماسي عربي وصل مؤخراً إلى بيروت للمرجعيات الروحية ترحيباً وتجاوباً مع ما يطرحه من أفكار واقتراحات لتعزيز التقارب على مستوى القيادات والأوساط الشعبية على السواء.

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