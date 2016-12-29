في ما يلي لائحة بأسماء خطباء الجمعة في المساجد الشريفة في بيروت والمناطق كما وردتنا من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وهي على الشكل الآتي:

محمد الامين #: الشيخ د. محمد البيلي، العمري الكبير: الشيخ د. انس طبارة، الامير عساف: الشيخ زكريا عميرات، الامير منذر: الشيخ د. محمد الاروادي، المجيدية: الشيخ مصطفى فريج، ابو بكر الصديق: الشيخ عمر الورداني، زاوية الإمام الاوزاعي (وسط بيروت): الشيخ محيي الدين بعيون، عين المريسة: الشيخ كمال طقوش، قريطم: الشيخ علي خطاب، شاتيلا: الشيخ زياد زبيبو، شهاب: الشيخ حمزة عيتاني، الحمراء: الشيخ فادي الجمال، عماش: الشيخ محمد الوزان، انيس طبارة (الصنائع): الشيخ حسن يموت، رأس بيروت (الداعوق سابقاً): الشيخ عمر شبارو، خالد بن الوليد: الشيخ د. يحيى غزاوي، الرحمن (رأس بيروت كراكاس): الشيخ بدر البربير، عائشة بكار: الشيخ وسيم مزوق، الزيدانية: الشيخ أحمد البابا، القصار: الشيخ هشام الاروادي، الامام الشافعي: الشيخ ابراهيم العجوز، السلطان محمد الفاتح: الشيخ مصطفى حمادة، المصيطبة: الشيخ خالد يموت، الخلية السعودية: الشيخ صلاح الدين فخري، التقوى (عبد الناصر): الشيخ يوسف ادريس، الخليفة الصديق (البربير): الشيخ وائل حمادة، علي بن ابي طالب: الشيخ أمين الكردي، الحوري (الجامعة العربية): الشيخ محمد بيضون، السمان: الشيخ مازن حريري، عمر بن عبد العزيز: الشيخ هشام البخاري، حمزة بن عبد المطلب: الشيخ محمود رمضان، المكاوي: الشيخ عبد الله سوبرة، صلاح الدين عيتاني (المدينة الرياضية): الشيخ علي العلي، دار الحديث: الشيخ ابراهيم محفوظ، السلام: الشيخ القاضي احمد درويش الكردي، سعد بن ابي وقاص: الشيخ أحمد العيتاني، الشهداء: الشيخ احمد البدوي، صلاح الدين: الشيخ محمد منير العجوز، الدنا: الشيخ يحيى كساب، العامر (الطريق الجديدة): الشيخ سليمان طرابلسي، البسطا التحتا: الشيخ زياد الصاحب، عبد الرحمن بن عوف: الشيخ وائل عبلا، عثمان بن عفان: الشيخ د. حسن مرعب، الأشرفية: الشيخ د. ابراهيم الحوت، المهاجرين (الجناح): الشيخ عبد السلام الملا، الأوزاعي: الشيخ هشام خليفة، خلدة: الشيخ محيي الدين شاهين، الخضر (المدور): الشيخ بلال الرفاعي، العرب (برج البراجنة): الشيخ محمد عبد المحسن، القبة (عرمون): الشيخ صالح الطويل، المصطفى (عرمون): الشيخ طارق مدني الدفتردار، المكحل (عرمون): الشيخ أحمد سامي عيتاني، الحياة (عرمون): الشيخ سامي نصيف، العلا (تلال عرمون): الشيخ صلاح الدين الشريف، العامر (الدوحة): الشيخ زين الدين حرب، سمير الطبش (بشامون): الشيخ محمود مسلماني، الامين (بشامون): الشيخ يوسف صوفان، أنس بن مالك (بشامون): الشيخ محمود السوسي، اسامة بن زيد (عاليه): الشيخ حسين سعدو، الرفاعي (عاليه): الشيخ عيسى الكردي، علي عبد الله آل ثاني (عاليه): الشيخ د. سليم سوبرة، الخطيب (قبيع): الشيخ عبد الله تميم، حمانا: الشيخ بلال حنيني، الطبش (الرويسات): الشيخ أحمد المصري، العثمان (بحمدون الضيعة): الشيخ وائل شبارو، العثمان (شانيه): الشيخ مروان يموت، فخر الدين (دير القمر): الشيخ حسين الغوش، خالد بن الوليد (الكرنتينا): الشيخ محمد صفصوف، (سجن رومية): الشيخ وليد زهرة، ابو بكر الصديق (الدبية): الشيخ أسامة كروم، الروضة (برج البراجنة): الشيخ يحيى العمري، خاتم النبيين (خلدة): الشيخ محمد حتاحت، السفارة المصرية: الشيخ محمد بحراوي، السفارة السعودية: الشيخ مصطفى الجعفري، السفارة الامارتية: الشيخ، مازن القوزي.

وفيما يلي جدول بأسماء الأئمة الخطباء في مساجد جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت كما وردتنا من مديرية الشؤون الاجتماعية:

ابو بكر الصديق رضي الله عنه (القنطاري): الشيخ محمود عيتاني، سليم سلام (المصيطبة): الشيخ محمّد المغربي، الخاشقجي (الخاشقجي): الشيخ فؤاد أحمد زراد، الحرج (الحرج): الشيخ حسن دياب العرب، المركز الإسلامي (سبنيه): الشيخ محمّد بشاشة، المركز الإسلامي (بعلشميه): الشيخ حسن العاكوم.