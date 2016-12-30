أقوال مأثورة

محمد البطل

«إن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد».
علي بن أبي طالب

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