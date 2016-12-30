دعاء اليوم

«اسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء وأسألك اللهم ان تجود علي بقضاء حاجتي انك قادر على كل شيء يا رب العالمين».