مواطن النهي عن الصلاة على النبي

* هل هناك مواطن ورد النهي فيها عن الصلاة على النبي #. نرجو بيان ذلك ؟

منير القادري – بيروت

– إن الله تبارك وتعالى قد صلى على نبيه وحبيبه محمد # وصلت عليه الملائكة ولم يزل سبحانه وملائكته يصلون على النبي «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، وذلك لأن المصلي على المصطفى علامة على محبة الرسول والتعلق به..

ولكن هناك مواضع ورد النهي فيها عن الصلاة على النبي # والتي منها موضع قضاء الحاجة وهو ما يسمى «بالخلاء».. وتكره الصلاة على النبي # إذا كانت على سبيل السخرية بل إنها تتعدى الكراهة وقد تكون محرمة. كأن يكون اثنان تطرفا معا في الحديث وتجاوزا فيقول أحدهما للآخر «صل على النبي» وهو لا يقصد الصلاة على النبي بل يقصد السخرية فهذه كيفية محرمة.

كما تكره الصلاة على النبي # إذا كانت بين متحدثين وكان الغرض منها إسكات الآخرين. فيقول «صل على النبي» ويقصد بها «اسكت» فهنا لا يجوز لأنها عبادة ولا ينبغي إلا أن تكون في موضع عبادة. فإذا جاءت في موضع عبادة فإنها تكره، والله أعلم.

العجب بالنفس

* بعض الناس كثير العجب بنفسه وأفعاله. فكيف عالج الإسلام آفة العجب بالنفس؟

عبد الرؤوف الدبس – بيروت

– إن العجب داء يصيب الأفراد يخرج صاحبه عن حد الاعتدال والفكر. وقد يصيب صاحبه بالجموح في النظرة المستعلية إلى غيره. ذلك أن أول من دخله العجب بنفسه في تاريخ الخلق هو إبليس. فقد أبى أن يسجد لآدم عليه السلام امتثالا لأمر ربه. فلما سأله الحق سبحانه وتعالى عن السبب قال مزهوا بنفسه وبأصله. كما حكى القرآن {قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} فإبليس الملعون من ربه ومن الناس إلى يوم القيامة هو صاحب مدرسة المعجبين المزهوين بأنفسهم في الحياة.

وقد أدرك سلفنا الصالح أن العجب بالنفس داء وبيل يحرم صاحبه من رضوان الله تعالى في الجنة. كما سمعوا من رسول الله # «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» ولهذا كانوا يفرون من العجب أو الكبر فرارهم من العدوى. بل كانوا يروضون أنفسهم على التواضع في كل موقف يمكن أن يحدث نشوة في النفس وإعجابا بها. فكان فيهم من إذا رأى صغيرا قال: هذا أفضل مني. لقلة ذنوبه. وإذا رأى كبيرا. قال: هذا أفضل مني. لأنه سبقني إلى الحسنات. وإذا رأى عالما قال: هذا أفضل مني بعلمه. وإذا رأى جاهلا قال هذا أفضل مني. لأنه لم يعص الله على علم. وأنا عصيته على علم، والله أعلم.

.

.