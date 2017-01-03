دار الإفتاء المصرية في 2016 أكثر من سبعمائة ألف فتوى و120 تقريرا معظمها حول التطرف والإرهاب.

أعلنت دار الإفتاء المصرية اصدار أكثر من 720 ألف فتوى تشمل كل ما يهم المسلم من أمور في مناحي حياته المختلفة ، وتقديم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار والمَعني بمواجهة فتاوى العنف وجماعات التكفير والتطرف نحو (120) تقريرًا ودراسة علمية تتناول الرد على ادعاءات المتطرفين وأسانيدهم الباطلة وتوضيح كافة المسائل والقضايا التي توظفها جماعات العنف والتطرف للنيل من وحدة المسلمين وتماسكهم وذلك خلال عام 2016.

وأوضح التقرير السنوي لدار الإفتاء أن العام 2016 شهد جهودًا دؤوبة من الدار وعلمائها الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الديار المصرية – للحفاظ على مؤسسة الدار وخطابها المتزن المتسم بالوسطية والاعتدال الداعم لمد جسور التواصل مع أصحاب الثقافات والحضارات المختلفة.

وأكد التقرير السنوي لدار الإفتاء أن عام 2016 يُعد عام الإنجازات الكبرى للدار بعقد المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بحضور وفود من ثمانين دولة، وبحضور قوي في المحافل الدولية وتحقيق انطلاقة كبيرة ومؤثرة في الفضاء الإلكتروني، وحصول الدار على إشادة الأمم المتحدة بمرصدها للفتاوى التكفيرية، وانشاء قسم خاص باللغة الإسبانية؛ لتحقيق التواصل مع قارة أمريكا اللاتينية، وكذلك إصدار أول مجلة إنجليزية متخصصة للرد على داعش.

كما كشفت دار الافتاء فى تقريرها عن زيادة عدد المشتركين في صفحات الدار الرسمية على الفيس بوك نحو ستة ملايين مشترك، وعلى تويتر إلى ٢٠ ألف متابع ،و المتابعين على انستجرام إلى ٧٥ ألف مشترك بالإضافة إلى نشر الفتاوى والأحاديث الصحيحة والرد المباشر بالفيديو فى اطار اهتمام الافتاء بوسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته.

بوابة ألكترونية

كما أطلقت دار الإفتاء المصرية بوابة إلكترونية جامعة لتقدم خدمات متكاملة لجموع المسلمين بتسع لغات، أبرزها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والأوردية، وتقدم البوابة خدمات الفتوى وإتاحة المواد العلمية للباحثين والدارسين وفتح قنوات تواصل مع مختلف الجهات الإسلامية، وتحتوي على مواقع (فضيلة المفتي – الفتاوى – إعلام ورصد – التدريب والتأهيل – إعداد المفتين عن بُعد – هذا ديننا – مرئيات).

كما شارك مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام خلال العام 2016 في العديد من المحافل الدولية الهامة، والتقى عددًا من زعماء العالم وقادة الدين والرأي والفكر وصناع القرار.منها لقاء بابا الفاتيكان، و الاجتماع السنوي لمنتدى “دافوس” وعقد جلسة مباحثات مطولة، مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة بجنيف ، والقاء خطاب فى البرلمان الأوروبي اضافة الى العديد من المسئولين بعدة دول.

واشار التقرير الى تنظيم دار الإفتاء المصرية نحو ستة برامج تدريبية هامة لتأهيل وتدريب طلبة العلم على مهارات وعلوم الإفتاء من مصريين واجانب، منها دورة تدريبية لتدريب الوافدين على علوم الإفتاء، والبرنامج الثاني لتدريب خريجي الكليات الشرعية المصريين على الإفتاء، وبرنامج التدريب على علوم الإفتاء لطلبة التعليم العالي بالسفارة الإندونيسية، وبرنامج تدريبي لتحسين المهارات الإفتائية للعاملين في مجال الشؤون الإسلامية فى ماليزيا، ودورة أخرى لتدريب الطلاب التايلانديين على (الفتاوى المعاصرة).

أما فى مجال الإصدارات فأوضح التقرير اصدار دار الإفتاء المصرية العديد من الإصدارات والمطبوعات لخدمة المسلمين وطلاب العلم، منها مجلة دار الإفتاء المصرية، وكتب الحج والعمرة والصيام والفتاوى المهدية في الوقائع المصرية”و مجلة علمية محكَّمة تصدر بعدة لغات عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يتم فيها مراعاة تأصيل الحقائق العلمية للمستجدات، وتأصيل ضوابط الإفتاء وتفعيلها في الواقع العملي، مما يفسح مجال النشر للمتخصصين في الدراسات الإفتائية والفقهية.