علماء الأزهر مع إقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف:

لا شك أن الحديث عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يغاير كل الأحاديث عن غيره، ولم لا وهو أطهر من مشى على الأرض، وخير من ذكر الله، وفكر في مخلوقاته، وخير من حج واعتمر وصام وقام وعبد الله حق عبادته..

ختم الله الأنبياء والرسل بمحمد» صلى الله عليه وسلم»، وجاءت شريعته كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان، وبه تمت النعمة وكمل الدين، فعرف الناس الحق والعدل، بعد مرارة الظلم وسطوة الباطل، ودخلوا فى دين الله أفواجا.

علماء الأزهر أكدوا على أن مولد وبعثة النبي «صلى الله عليه وسلم»، كانا رحمة للعالمين، وطالبوا الأئمة والوعاظ وكل من يتصدى للدعوة، بأن يلتزموا بالمنهج النبوي قولًا وعملًا، لمحو الأمية الدينية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع، وأن الاستفادة من المناسبات الدينية ضرورة لإعادة منظومة القيم والأخلاق.

هلال

بداية أكد الدكتور عبدالغفار هلال، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن البشرية جمعاء كانت في حاجة إلى بعثته «صلى الله عليه وسلم»، لإكمال الرسالات، وختم الشرائع، وأن الله – عز وجل – أرسل سيدنا محمدًا «صلى الله عليه وسلم»- للإنس والجن، من مبعثه إلى أن تقوم الساعة، لذا جاءت شريعته كاملة وشاملة، وصالحة لكل زمان ومكان إلى آخر الدهر، وأنه لا نبي بعد النبي، «صلى الله عليه وسلم»، وبه يتبين كذب كل من ادعى النبوة بعد بعثته، قديمًا وحديثًا، وأن الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام» منارات يهتدى بهم، ودعاة خير يتأسى بهم، دينهم واحد وهو توحيد الله تعالى، وإفراده بالعبودية، وإن اختلفت شرائعهم، فالواجب الإيمان بهم، ومحبتهم، فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في العاجل والآجل إلا بالإيمان به ومحبته، واتباع هديه «صلى الله عليه وسلم».

وأشار هلال إلى أنه من المعلوم لدى الجميع، أن السيرة العطرة لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» من ميلاده حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، مملوءة بالمواقف والعبر والدروس التي تعطينا القدوة الحسنة، فلتكن المناسبات الدينية وسيلة فعالة وناجعة لمعالجة انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع التي يعانيها الجميع حاليًا، علينا إبراز جوانب الرحمة وتأكيد قيم المواطنة والحفاظ على حقوق الإنسان، والتعايش السلمي، وقبول الآخر ونبذ الفرقة والتشرذم، كل هذه المعاني وغيرها علينا تعليمها وسردها في أساليب عصرية تناسب عقول النشء حتى يستقيم بها سلوكهم، مع تحويلها إلى برامج عمل وربطها بواقع واحتياجات وأحوال الناس، حتى تؤتي ثمارها، من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكل وسيلة من شأنها تحقيق تلك الأهداف النبيلة، خاصة الدراما الدينية، لما لها من تأثير مباشر في سلوك الناس.

مهنا

من جهته قال د.محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الأصل فى الحب هو الاتباع والانقياد، وحقيقة الحب أن نتبع الله ورسوله فى كل ما جاء به من تشريعات، وأن نحب رسول الله حبا عمليا مشفوعا بالعمل، قال تعالى “ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ “ فالاقتداء برسول الله واتباع سنته ـ فضلا عن أنه دليل محبة للرسول ـ فإنه يعكس أيضا مدى الصدق مع الله ومحبة العبد لله عز وجل، والتى تكون سببا فى محبة الله تعالى للعبد، وهذا هو الأهم، يقول ابن كثير رحمه الله (ليس الشأن أن تُحِب، إنما الشأن أن تُحَب) فهناك فرق بين الحبين، فحبى لله أن أترجم كل ما أمر به ونهى عنه إلى سلوك وعمل، أما حب الله للعبد فهو أمل كل مسلم.

وأضاف: إن حقيقة إعلان الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه فى كل شيء، فالنبى صلى الله عليه وسلم جاءنا بالصدق فلنكن صادقين، جاءنا بالأمانة فلنكن أمناء، دعانا للإخلاص فلنكن مخلصين، دعانا للحب والإخاء فلنكن متحابين متآخين فى الله، إن رسول الله يدعو للتراحم والتسامح والعفو، أين نحن من كل هذا، أين نحن من الأخوة، حسن الجوار، الإيثار، بر الوالدين، صلة الرحم؟ ليس هذا فحسب الذى دعانا إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بل رسم لنا منهجا شاملا فى شتى مجالات الحياة، السياسة، الاقتصاد، العسكرية… وغيرها، فلنكن كما أمرنا ودعانا، حينئذ نكون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ نستطيع أن نعلنها مدوية للكافة: نعم، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يأمرنا النبى بالصدق ونكذب ويصدق غيرنا، ونخون ويؤتمن غيرنا، ونهمل أعمالنا ويتقن غيرنا، حينما نرى تعاليم الإسلام تطبق فى الغرب غير المسلم، ونحن المسلمين بعيدون عن تعاليم نبينا هل نستطيع أن نعلن حبنا للنبي.. وهل تنفعنا هذه الشعارات الجوفاء والحب القولي! وإذا كنا حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا الاقتداء به فى سلوكه، قوله ، فعله، غضبه، مرحه، هيئته، صمته، حكمته. ولنربى أبناءنا على ذلك ونعلمهم منذ الصغر فضل رسول الله على الإنسانية، حتى إذا ما بلغوا سن التكليف كانوا خير دعاة لدينهم وسنة نبيهم، فمن المؤسف أن يعلم شبابنا كل شيء عن الحياة الشخصية لنجوم الرياضة والمطربين والممثلين، وإذا سألته عن اسم رسول الله رباعيا أو عدد زوجاته أو غزواته، أو سنة هجرته تلعثم، وعجز عن الإجابة، دون أن يأسف على ذلك. ويشير د. مهنا إلى أن الحب الصادق لابد له من ثمرة ودليل، وثمرة الحب للنبي: أن يتحقق الرضا بين المسلمين، ويسود المسلمون كما ساد الأوائل الذين نشروا الإسلام فى ربوع الدنيا بأخلاقهم وسلوكهم، وأن يسود الحب والود والإخاء والتلاحم بين المسلمين، وأن يقبل غير المسلمين على الإسلام ورسوله لما جاء به من تعاليم وقيم يهنأ بها المسلم وغير المسلم.

عاشور

بدوره قال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، إن العالم قبل ميلاد وبعثة النبى «صلى الله عليه وسلم»، وصل إلى مرحلة بلغ فيها من الفجور والفساد والطغيان والظلم والتخريب والتدمير، ما لا يتصوره عقل، الكون كله ساجد ومسبح لله تعالى، عدا البشر كانوا يحتاجون إلى من يهديهم إلى طريق الخير والرشاد، من أجل ذلك بعث الله رسوله محمدًا «صلى الله عليه وسلم» ليخرج الناس من ظلمة الشرك والجهل والخوف، إلى نور الإيمان والعلم والطمأنينة والأمن، والسلام بين البشر جميعًا، قال تعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

وأشار إلى أن الرسول «صلى الله عليه وسلم»، جاء ليخرج العباد من عبادة الأوثان، إلى عبادة الله الواحد الأحد، وليكمل الدين ويتم النعمة، ويختم الله به الشرائع والرسالات، التي دعت جميعها إلى ذلك، قال «صلى الله عليه وسلم»: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

وأوضح أن الرسالة الخاتمة اقترنت دعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، حيث قال تعالى:«ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»، وذلك كان إيذانًا ليتعلم الدعاة والأئمة فى كل زمان، فنون ووسائل الدعوة، الحجة بالحجة والمنطق السليم، دون تعقيد أو إكراه أو تشدد أو تنفير، لذا دخل الناس فى دين الله أفواجاً، بعدما رأوا الرحمة والرفق واللين في منهج صاحب الرسالة الخاتمة «صلى الله عليه وسلم»، فما أحوج الدعاة والعلماء إلى تعلم النهج النبوى في الدعوة، لينهضوا برسالتهم، ويصححوا المفاهيم الخاطئة، ويمحوا الأمية الدينية التى انتشرت بين الناس، فكان من آثارها القتل والتخريب والتدمير.