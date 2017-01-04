علماء الأزهر يدعون إلى دراسة أسباب الانحراف الفكري والتطرف:

أكد علماء الأزهر أن أول أسباب الانحراف الفكري والتطرف والتشدد أن الخطاب الدعوي في واد وواقع الناس في واد آخر، فلا يمس هذا الخطاب واقعهم من قريب أو بعيد، وليس هناك احتكاك بقطاعات الناس المختلفة أو لمس معاناتهم اليومية ووضع حلول إسلامية لمعالجة مشاكلهم . وأوضح العلماء أن التطرف ينشأ بين بعض فئات الشباب ، ويكشفون الأسباب التي أدت لانحرافهم وانضمامهم لهذه التيارات المتطرفة، والسبل إلى التغلب على الأسباب التى أفضت إلى انحراف بعض الشباب واتجاههم نحو الأفكار الضالة.

د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري شدد بدوره على أنه يجب علينا أولا رسم خريطة لبيان حالة التطرف وبيئاته وأسبابه وطرق ووسائل علاجه، وذلك حتى نستطيع التكاتف والتعاون والتنسيق في مواجهة الإرهابيين مواجهة صريحة وواضحة وحاسمة، وأن تكون المواجهة شاملة: فكرية، وثقافية، وعلمية، وتربوية، وأسرية وأمنية، مع قطع جميع الطرق المؤدية إلى الإرهاب من التعنت والتشدد والغلو ، وتبدأ المواجهة بالنظر في كل ما يمكن أن يدعم أو «يصنع»الفكر المتطرف، سواء كانت جماعات دينية، أم تيارات سياسية تتبنى العنف والاغتيال منهجا وطريقا للوصول إلى مآربها، أم جمعيات أهلية تخدم أجندات فكرية أو حزبية أو مذهبية أو طائفية، أم مطبوعات ومنشورات ودور نشر مشبوهة تدعم العنف وتذكيه، أم مناهج دراسية تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر.

وقال أنه في مجال الدعوة سيطرت بعض الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والجمعيات الأهلية خلال السنوات بل العقود الماضية على بعض المساجد التى شكلت رافدا قويا لدعم التعصب والتشدد، وكان لا بد أن تكون المساجد في أيدى أهل العلم الحقيقيين المتخصصين الوطنيين دون سواهم ، كما ألحق بالمساجد معاهد لاعداد الدعاة والثقافة الإسلامية التابعة لبعض الجماعات والجمعيات، والتى شكلت خطرا كبيرا على تشكيل الفكر والوجدان، لما تحمله بعض مناهجها من تشدد، بالإضافة إلى أن بعض من يُدّرسون بها غير مؤهلين، وبعضهم قد ينتمى إلى جماعات متطرفة، ومن هنا كان قرار وزارة الأوقاف بأن أى معهد يتبع أى جماعة أو جمعية لا ينبغى أن يعمل أو يستمر في عمله إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الأزهر ووزارة الأوقاف، وحصوله على موافقة كتابية صريحة من إحدى هاتين المؤسستين بالإشراف الكامل على عمله، وأصدرنا قرارا ملزما في هذا الشأن حفاظًا على الأمن الفكري للمجتمع، ومنعا للعبث به.

وعلى جانب آخر وجدنا أن الأمر يقتضى الحسم أيضا مع من يتبنى ثقافة التسيب والانحلال، لأن التحلل القيمى والأخلاقى والدعوة إلى التطاول على الثوابت والأخلاق والقيم والعمل على هدمها قنابل موقوتة كقنابل المتطرفين سواء بسواء، ولابد من التفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير، بين البشرى والمقدس، فأكثر الجماعات المتطرفة تعطى كلام البشر نوعا من القداسة قد يصل لدى بعض عناصرها إلى مساواة قدسيته لكلام الخالق عز وجل، كوسيلة للسيطرة على عقولهم والتسليم المطلق لرأي مرشدهم، على أننا نفرق تفريقًا واضحًا لا لبس فيه بين إنزال الناس منازلهم وإكرام العلماء ، وبين تقديس البشر أو محاولة تقديسهم أو إضفاء هالة من التقديس عليهم، وتصوير نقد كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب والسنة، مع أن كل البشر بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهم ويرد عليهم في ضوء أدب الحوار ومراعاة أصوله، ولذا نؤكد دائما أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولا ينبغى أن تكون أو تقترب من ذلك ، كما أنها ليست محاكم تفتيش ، فمهمتها البيان لا الحساب.

مراجعة المناهج

وأضاف أن المناهج التعليمية بحاجة إلى مراجعة شاملة وجراحة عاجلة ، فبعض الآراء العلمية والفقهية التى ناسبت عصرها وزمانها ومكانها وكانت راجحة آنذاك قد صار بعضها مرجوحا وغيره أولى بالفتوى منه، لتغير الزمان أو المكان أو الحال، كما أن بعض المصطلحات التى ناسبت عصرها صارت في حاجة إلى إعادة نظر أو إعادة صياغة، وقد بادرت وزارة الأوقاف بإصدار سلسلة كتيبات بمشاركة نخبة من علماء الأزهر المتخصصين لتفنيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبخاصة في قضايا: التكفير، والجهاد، والخلافة، والحاكمية، ودار الإسلام ودار الحرب، ونحو ذلك من القضايا التى يتخذ المتطرفون من التلاعب بها وسيلة لتكفير المجتمعات المسلمة واستباحة الدماء والأموال والأعراض. وأكد جمعة على أن مواجهة الفكر المتطرف يجب أن تكون شاملة، بحظر الجماعات المتطرفة وعدم السماح لها بممارسة أى أنشطة دعوية أو ثقافية خارج إطار القانون ، وتجفيف منابع تمويلها ، وسرعة سن القوانين الرادعة التى تردع من تسول له نفسه إرهاب المجتمع ، مع إعادة النظر في الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التى تحقق الردع المطلوب.

مشيرا إلى ان ذلك لن يتم دون التنسيق بين الجهات والمؤسسات الدينية والعلمية والتعليمية والفكرية والثقافية والتربوية والبحثية والأمنية ، مشيرا الى انه يجب أن نعمل على استرداد خطابنا الدينى من مختطفيه من خلال العمل على تحصين نشئنا وشبابنا بالعلم والثقافة والعمل، وهو ما توليه وزارة الأوقاف اهتمامًا بالغًا سيتضاعف في المرحلة الراهنة من خلال الحوار المجتمعي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وإنشاء وتطوير مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية لتنشئة أبنائنا على القيم الإيمانية والأخلاق الإنسانية الرشيدة، بالإضافة إلى مراكز الثقافة الإسلامية، ومن خلال تنقية كتب التراث مما علق بها من إسرائيليات أو دخيل أو موضوع، وإعداد برامج علمية مدروسة لمزيد من إعداد وتأهيل الأئمة بما يسهم في صياغة نظرية علمية منهجية وشاملة لتحقيق الفهم المستنير للدين.

عوض

من جانبه قال الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر السابق إن النزعة الدينية قوية عند الشعب المصري، وما لم يتم توظيفها إيجابيا فإن توظيفها السلبي يتم لا محالة، وعندما عجزت المؤسسات الدينية عن القيام بدورها في فترة زمنية معينة كالأوقاف والأزهر تدخلت الجماعات المحسوبة على الإسلام والمتاجرة به في نفس الوقت، كالسلفية وغيرها لملء هذا الفراغ، ولما كانت ميول هذه التيارات قائمة على أساس من التوظيف السلبى للتوجه الدينى، فقد نال الكثيرون من الناشئة لإشباع هذا التوجه الدينى ، دون أن يدركوا أنه موظف لتحقيق أهداف شخصية، فضلا عن أن سياسة التعليم في مصر انتشر فيها كثير من تيارات الجماعات المتشددة الذين نشروا فكرهم بين الناشئة فلما بلغوا أشدهم كانوا على ما نشأوا عليه، وليس أدل على هذا من أن المظاهرات التى نشطت في جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات كان أكثر القائمين بها من طلاب السنة الأولى في التعليم الجامعى، وذلك يعنى أنهم أتوا وهم متشبعون إما بالفكر الإخوانى أو السلفى، وحين أتيحت لهم الفرصة للتعبير عن ميولهم عبروا عن ذلك بكل وضوح وصراحة.

وطرح د. بكر عوض بعض الحلول العاجلة بأن يتوجه علماء الأزهر والأوقاف إلى المدارس والمعاهد والجامعات، لعقد ندوات وإجراء حوارات لتصحيح المفاهيم وتحرير عقول الناشئة مما ورثوه من ثقافة محسوبة على الإسلام، والإسلام منها براء، فلابد من محاورة الشباب في الجامعات بكل وضوح وحرية وصراحة وفى الوقت نفسه لابد أن يتوقف الطعن إعلاميا في السنة والسيرة والصحابة لأن ذلك سيولد رد فعل عنيفا في القريب أو البعيد، باعتبار أن في هذا الطعن إثارة لعاطفة دينية جياشة .

إدريس

ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن، إن أول أسباب الانحراف الفكري أن الخطاب الدعوي في واد وواقع الناس في واد آخر، فلا يمس الواقع من قريب ولا بعيد، وليس هناك احتكاك بقطاعات الناس المختلفة، أو لمس معاناتهم اليومية، ووضع حلول إسلامية لمعالجة مشاكلهم، كما أنه لم تعد تصدر كتب ثقافية كانت تطبعها وزارة الثقافة وتبيعها للناس بسعر زهيد ، وأتمنى أن تعود وتستقطب للكتابة فيها علماء مستنيرين كى يغرسوا في المجتمع القيم الإنسانية والأخلاقية التى دعت إليها جميع الشرائع السماوية، وحينما تعود هذه السلسلة يقتنيها الشباب ويطلع على ما فيها من مبادئ ومثل وقيم.

وأكد أن وسائل الإعلام تستقطب أفرادا بأعينهم وتقصي غيرهم دون مبرر مفهوم، علما بأن الذين يستقطبون قد يدسون السم في الفكر الذى يطرحونه من خلال هذه الفضائيات، وكان من نتيجة هذا وجود نوع من الفتن في العقيدة والفكر والدين الذى ترسخ في نفوس أفراد المجتمع، مفرداتها كثيرة (منها ظهور من قال إنه المهدى المنتظر، ومنهم من شرع العلاقة العرفية السرية التى تنشأ بين الذكر والأنثى).

وأوضح أن هناك صعوبة الخوض في كتب التراث لمعرفة صحيح الدين، وندرة الدروس التى تلقى على مسامع الناس لتبين للناس مكنون هذه الكتب، وجود أفكار ضالة تبثها بعض وسائل الإعلام المرئية أو تبثها الشبكة العالمية دون تبصر والبعض يؤمن بها نتيجة انغلاقهم، وعدم وجود وسيلة أمامه للتثبت من مدى صحة هذا الفكر الذى تبثه هذه الوسائل، وأيضا كل إنسان يطلع على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى محتوى المواقع المختلفة عبر الشبكة العالمية فيكون عقيدته من هذه الأفكار أو تلك وبعض هذه الأفكار ضالة، ولا يستطيع من يكون عقيدته منها أن يعرف وجه الضلال أو الخطأ أو نحوهما، لأنه ليس لديه أرضية يميز بمقتضاها بين الخبيث والطيب، بالإضافة إلى تقاعس المؤسسة الدينية عن القيام بواجبها حيال تنقية التراث الإسلامى وإعادة النظر فيما يدرس للدارسين في مراحل التعليم المختلفة سواء مراحل التعليم العامة أو التعليم الدينى.

وأشار إلى عدم وجود منهج يناقش ويفند أفكار الجماعات والتيارات المتطرفة التى أحدثت الخراب والدمار في أرجاء المجتمعات الإسلامية واستباحت تخريب العامر منها باسم الدين، حيث لم يوجد منهج أو أحد يبين ضلال فكر هذه الجماعات ويبين مفردات هذا الفكر حتى لا يقتدى بهم ، ولعل الفواجع التى نكبت بها المجتمعات الإسلامية كانت من نتيجة إعلان هذه الجماعات أنها تحكم باسم الدين وأنها تمارس سياسة الإسلام في تدبير أمور هذه المجتمعات، والذى كان من نتيجة عدم بيان ضلال أفكار هذه الجماعات أن تبعهم ومازال يتبعهم كثير من شباب المجتمعات الإسلامية. وعلى سبيل المثال الذين يلتحقون بفكر الدواعش ويؤمنون به ينبهرون بما ينادى به الدواعش أنهم يحكمون بشرع الله تعالى ويعلم الله أنهم أشد كذبا من المسيح الدجال، والعلاج، (وداونى بالتى كانت هى الداء)، في أن نفعل الضد، بالتغلب على الأسباب التى أفضت إلى انحراف الشباب واتجاهه نحو الأفكار الضالة.