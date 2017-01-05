إشارات إسلامية

{ توقفت مراجع دينية إسلامية باستغراب عند السرعة التي تحركت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية لتوقيف المواطن المسيء إلى حرمة ضحايا الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة في تركيا عبر تغريدة «تويتر»، مقابل لامبالاتها إزاء الإساءة الموصوفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبر إحدى الفضائيات الكبرى، التي كادت أن تحرق البلد!.

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{ نجا أبناء وبنات شخصيات إسلامية لبنانية شمالية بارزة بأعجوبة من الهجوم الذي استهدف ملهى ليلياً في دولة إقليمية، حيث كانوا يقضون سهرة ليلة رأس السنة في نفس الملهى مع آخرين لحظة الهجوم عليهم!.

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{ تنتظر شخصيات حقوقية إسلامية نتائج التحقيق مع الموقوف رمزي القاضي (من منطقة الشويفات) لمعرفة خلفيات رسائله الدينية التي «أفتى» بها بحق ضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا، وأظهر الدين الإسلامي كأنه يؤيد الاعتداء، في حين أن صوره وهو يحتسي الخمر مع نساء شبه عاريات تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها سيُبنى على الشيء مقتضاه.

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{ تراقب أوساط إسلامية بكثير من الاهتمام الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات الافتاء في أكثر من منطقة، والتأكد من التكهنات المتداولة حول إمكانية تأجيلها إلى مواعيد لاحقة.

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