تأجير المؤجر

{ ما حكم الدين في عقد الإيجار الذي يمتد سنوات طوالا. وما الحكم إذا قام المستأجر بتأجير الأرض إلى شخص آخر بأضعاف السعر الذي تعاقد به مع المالك؟

سميح عيتاني -بيروت

– عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أي شئ آخر ينتهي بانتهاء الأجل المضروب لها أو المهمة التي تعاقد الطرفان عليها. فإذا انتهي الأجل تسلم العين لمالكها ويحرم على المستأجر استغلالها أو امساكها وفي أثناء المدة المتعاقد عليها يجوز للمستأجر أن يؤجر لغيره هذا العين لأنه يملك الفائدة منها فله الحق في التصرف فيها بوجوه الانتفاع التي لا تضر بالعين إلا إذا جرى الاتفاق بغير ذلك.

أما لو أمسك المستأجر الأرض ولم يسلمها لصاحبها فكل كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو أجازها القانون. والله أعلم.

التشويش على المصلين

{ ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟

– حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشـــوش بها على غيره من المصلين أو الدارسـين أو قارئ القرآن حكم ذلك حرام لوقوعه فيما نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم فقد روى مالك في الموطأ عن البياضي «هو فروة بن عمرو» ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهز بعضكم على بعض بالقرآن) وروى نحوه أبوداود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. والله أعلم.

التسمية بمالك

{ ماحكم تسمية المولود بإسم (مالك)؟

نادر الشوا -بيروت

– التسمية باسم مالك تجوز ولا شيء فيها، وقد كانت التسمية به معروفة عند السلف الصالح، مثل: الإمام مالك بن أنس وغيره، أما كونه اسماً لأحد الملائكة الكرام وهو خازن النار، كما في سورة الزخرف الآية 77، فذلك لا يمنع من التسمية به، والله تعالى أعلم.