حصاد الأزهر الشريف خلال 2016:

جاء حصاد الأزهر الشريف هذا العام مليئاً بالتطورات على الساحة الفكرية والعربية والدولية ،وحملت بعض فاعليات الأزهر نوعا من الإصرار والعزيمة وإنكار الذات.

وتبنى الأزهر عدداً من الأفكار مُقدِّمًا العديد من الجهود والإنجازات الملموسة التي تابع العالم كله نتائجها من تطوير للمناهج التعليمية، ومواجهة للإرهاب والفكر المتطرف، ومخاطبة للعالم الخارجي من خلال مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، وأدوات الأزهر الإعلامية وقوافله الدعوية والإنسانية، وجولات فضيلة الإمام الأكبر الخارجية ، وهو ما نستعرضه بشكل موجز في التقرير التالي:

فقد طرحَ الأزهر الشريف خلال العام 2016م ، إستراتيجية شاملة للتطوير والإصلاح وتجديد الخطاب الديني، وأول ما حرصت عليه الإستراتيجية هو تطوير كافَّة المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي، وتحقيق انطلاقة قوية على صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف الملايين حول العالم، وإطلاق عدة برامج تليفزيونية دينية واجتماعية لأوَّل مرة خلال شهر رمضان الماضي، كان على رأسها برنامج “الإمام الطيب” لفضيلة الإمام أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ ليناقش عددا من القضايا الحياتية والفكرية، بالإضافة الى عدة برامج لشباب دعاة الأزهر الشريف، كما استهدفت إستراتيجية الأزهر تطوير آليَّة العمل بالمركز الإعلامي للأزهر، وبوابة الأزهر الإلكترونية، وإطلاق مركز الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية (أون لاين) بلغات عدة؛ للإسهام في القضاء على فوضى الفتاوى، وغيرها من مجالات التطوير لقطاعات الأزهر الشريف المختلفة.

تطوير التعليم الأزهري

واصل الأزهر الشريف جهود تطوير وإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، وقد شهد عام 2016م صحوة تعليمية أزهرية في كثير من المجالات، حيث نجح الأزهر الشريف في ضبط العملية التعليمية والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، ومنع محاولات الغش تمامًا، كما انتهت اللجان المشكلة من تطوير جميع مناهج التعليم قبل الجامعي وتنقيح المناهج التعليمية، كما شمل التطوير التوسع في البنية التحتية التعليمية، وتوقيع عدد من البروتوكولات لضمان الجودة والتنمية المهنية، وبتوجيهات من الإمام الأكبر تم تدريس مادة الثقافة الإسلامية التي تعالج القضايا المعاصرة وتصحح المفاهيم المغلوطة، كما توسع الأزهر في افتتاح فصول رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية النموذجية والعادية، واعتبار هذه المرحلة مرحلة أساسية في التعليم الابتدائي.

كما استمر الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر في تطوير منظومة الطلاب الوافدين والارتقاء بهم، وقد استحدث الأزهر لجنة تطوير منظومة الوافدين، لإدارة وتطوير منظومة العمل المعنية بالطلاب الوافدين، لحل مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم، والتأكد من التزام جميع طلابه بوسطية المنهج الأزهري.

نشاط مكثف لمواجهة الفكر المتطرف

شهد عام 2016م نشاطًا كبيرًا ومكثفًا لمرصد الأزهر باللغات الأجنبية؛ وفي ضوء ذلك أطلق المرصد حملتين توعويتين تحت عنوان “يدّعون ونصحح” و”مفهوم الجهاد في الإسلام”، لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتفنيد ما تستند عليه جماعات التطرف والإرهاب، كما شارك المرصد في العديد من المؤتمرات والفعاليات كان من بينها الملتقى الدولي الأول للشباب المسيحي والمسلم، والمؤتمر الوطني الأول للشباب، بمدينة شرم الشيخ تحت شعار “ابدع.. انطلق”، والمؤتمر الدولي لوقاية الشباب من التطرف والإرهاب، في مقاطعة “كيبك” بكندا، واختتمها بمؤتمر التنوع الديني “التعددية والتسامح والتماسك الاجتماعي في المنطقة العربية” في العاصمة الأردنية عمان.

ونظرًا لدور المرصد الفعال فقد شهد العديد من الزيارات الرسمية المهمة، كان منها زيارة الرئيس توني تان رئيس جمهورية سنغافورة، والسيد جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، والسيد فولكر كاودر، زعيم الأغلبية البرلمانية بالبوندستاج الألماني، والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة للتسامح الإماراتية، وغيرهم الكثير الذين أشادوا بدور المرصد في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب في العالم أجمع.

مساعٍ لتجديد الخطاب الديني

طرَق الأزهر الشريف أبواب تجديد الخطاب الديني -انطلاقًا من مسؤوليته الدعوية والتعليمية-؛ بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة التطرف، وضبط العمل الدعوي، ومواكبة العصر، وقد سلك الأزهر الشريف كل السبل لتحقيق هذه الأهداف، فرحب بالنقد في إطار الحفاظ على الثوابت، وأقام حوارا مجتمعيا بهدف تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وبخاصة فئة الشباب، وكثف من عمل مرصده بهدف تصحيح المفاهيم وتفكيك أفكار وأطروحات التنظيمات المتطرفة، وأقام رواق الأزهر دورات تجديد الخطاب الديني في كثير من المحافظات، وشرع الأزهر في إنشاء أكاديمية للدعاة لضبط العمل الدعوي وصقل مهارات الدعاة، كما يستعد الأزهر لافتتاح مركز عالمي للفتوى الإلكترونية لوقف فوضى الفتاوى وفتاوى الدم، كما انطلق الأزهر بشكل جديد ومكثف على صفحات التواصل الاجتماعي.

دعم قضايا المرأة

لم يغفل الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر قضايا المرأة والدور المهم الذي تلعبه في بناء الأسر وحماية المجتمع؛ فنادى في كل المناسبات الخاصة بالمرأة بتمكينها واهتم بقضاياها اهتمامًا كبيرًا، مطالبًا العالم أجمع بتعزيز حقوق المرأة، ودعم دورها في بناء المجتمع.

وحرص الطيب خلال العام على استقبال السيدة زينب حوا بانجورا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، للتأكيد على وقوف الأزهر بجانب المرأة ورفضه لأي ممارسات خطف أو عنف أو جرائم ترتكب بحقها، كما عقد الأزهر في أكتوبر مؤتمرًا دوليًا للمرأة تحت عنوان “المرأة ومسيرة التطور التنويري الواقع والمأمول”، كما ألقى فضيلة الإمام الأكبر خطابا تاريخيا في افتتاح القمة العالمية لرئيسات البرلمانات والتي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت عنوان “متحدون لصياغة المستقبل”، والتي شارك فيها العشرات من القيادات البرلمانية النسائية حول العالم.

قوافل إنسانية وإغاثية

وأيضا أرسل الأزهر الشريف خلال العام العديد من القوافل الإنسانية الطبية والإغاثية داخليا وخارجيًّا، رغبةً منه في رفع المعاناة عن أبناء الشعب المصري، وتعزيزًا لدوره الإنساني والدعوي، فداخليًّا أرسل الأزهر قافلة دعوية وتكافلية وطبية إلى أهالي محافظة مطروح، وقافلة أخرى إلى محافظة أسوان، وعقب السيول التي ضربت محافظتي سوهاج والبحر الأحمر في نوفمبر، وجه فضيلة الإمام الأكبر قافلتين لحصر أعداد المتضررين من السيول، وتم صرف تعويضات بمبلغ 14 مليون جنيه، ولم يكتف فضيلته بتقديم المعونات المادية فقط فأرسل قافلتين طبيتين لهم في الشهر ذاته قامتا بتوقيع الكشف الطبي على قرابة 8 آلاف مريض وأجرت حوالي 200 عملية جراحية.

كما عمل بيت الزكاة والصدقات على تحمل تكاليف العمليات الجراحية لقائمة الانتظار بمستشفى أبو الريش للأطفال، وتوزيع الطرود الغذائية لعدد 750 ألف أسرة من مستحقي الزكاة في جميع أنحاء الجمهورية طول شهر رمضان بالتعاون مع بنك الطعام المصري، كما وزع 17 ألف و 400 صك أضحية على الأسر المحتاجة بقيمة تقارب 26 مليون جنيه ، وشارك بـ 000 100 بطانية ضمن حملة المليون بطانية لأهالي الصعيد .

وخارجيًا أرسل الأزهر قوافل طبية وإغاثية إلى دولة تشاد، والبوسنة والهرسك، ومخيمات اللجوء في إفريقيا الوسطى، ونيجيريا، والسودان، حيث وقعت تلك القوافل الكشف الطبي على الكثير من المرضي، وصرفت الدواء لهم بالمجان، وأجرت العديد من العمليات الجراحية لأبناء تلك الدول، وقدمت لهم المساعدات والأغذية والأدوية بالمجان.

إنجازات الأزهر الخارجية

أما خارجيا فقد جاءت زيارات شيخ الأزهر ناجحة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر ثقافة السلام، حيث حرص خلال العام الفائت على نشر ثقافة السلام، مكثفًا جهوده لتعميق لغة الحوار مع العالم والمؤسسات الدينية، وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، سجل العام قيام الإمام الأكبر بعددٍ كبير من الجولات الخارجية في عددٍ من الدول الأوروبية والعربية، بدأها في 21 شباط بزيارة تاريخية إلى إندونيسيا، ناقش خلالها عددًا من القضايا و التحديات الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وأطلق دعوة للتصالح والتسامح بين علماء الأمة.

وفي زيارة ألمانيا منتصف آذار، أكد فضيلته على سماحة الإسلام وحرمة سفك الدماء، ووجه رسائل مباشرة للغرب والمسلمين حول العالم مفادها أن السلام والرحمة مبادئ دينية لا غنى عنها لاستقرار الإنسانية ، وأجرى حوارا تاريخيا مع أعضاء البوندستاج الألماني على الهواء مباشرة على مسمع ومرأى من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم .

وفي العاصمة النيجيرية أبوجا ناقش الإمام الأكبر سبل مواجهة الإرهاب، كما عقد لقاء قمة هو الأول من نوعه مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وذلك في زيارة تاريخية غير مسبوقة لشيخ الأزهر إلى الفاتيكان وذلك بهدف تحقيق السلام للبشرية جمعاء، وتم خلاله الإعلان عن استئناف الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان والإعداد لمؤتمر عالمي للسلام برعاية الأزهر والفاتيكان خلال منتصف عام 2017 في العاصمة المصرية القاهرة.

كما توجه فضيلته في زيارة الى العاصمة الفرنسية باريس، ، وفي آب توجه الإمام الأكبر إلى العاصمة الشيشانية جروزني لحضور مؤتمر”من هم أهل السنة والجماعة”، بالإضافة إلى جولة خارجية ناجحة شملت البحرين وسويسرا، وذلك لتنسيق الجهود فيما يتعلق بنشر ثقافة السلام، كما الجولة تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة ،وكذلك زيارة العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات و رئاسة الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، جولات الحوار بين حكماء الشرق والغرب لنشر ثقافة العيش المشترك واحترام الآخر.

قوافل لتصحيح المفاهيم وتعزيز قيم الإسلام

من جهة أخرى واصل الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين إيفاد قوافل السلام الدولية لقارات العالم، بهدف نشر ثقافة السلام وتعزيز القيم النبيلة، وفي نيسان 2016 أوفد مجلس حكماء المسلمين قافلة السلام إلى نيجيريا، وقد قامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات والندوات الجماهيرية التي عملت على إرساء قيم التسامح والسلام ومناقشة آليات مكافحة الفكر المتطرف، وزارت المركز العالمي للثقافة والتربية بمدينة أبوجا.

وفي الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي ، تم إيفاد قافلة السلام إلى فرنسا والتقت بعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، بالإضافة إلى زيارة الجامعة الكاثوليكية بباريس، وإجراء حوار مفتوح نظمه المركز الوطني الفرنسي للعلاقات مع المسلمين، بمقر منظمة “مؤتمر الأساقفة الفرنسيين” وذلك لمناقشة آليات نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك وقبول الآخر، كما زارت القافلة عددًا من الكنائس الفرنسية وغيرها من الفعاليات.