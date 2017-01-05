في ما يلي لائحة بأسماء خطباء الجمعة في المساجد الشريفة في بيروت والمناطق كما وردتنا من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وهي على الشكل الآتي:

محمد الامين #: الشيخ أمين الكردي، العمري الكبير: الشيخ سعد الاسكندراني، الامير عساف: الشيخ ماهر جارودي، الامير منذر: الشيخ د. محمد الاروادي، المجيدية: الشيخ وسيم مزوق، ابو بكر الصديق: الشيخ عامر بوتاري، زاوية الإمام الاوزاعي (وسط بيروت): الشيخ محيي الدين بعيون، عين المريسة: الشيخ أسامة حداد، قريطم: الشيخ محمد الخانجي، شاتيلا: الشيخ محمود رمضان، شهاب: الشيخ حسن يموت، الحمراء: الشيخ وسيم الفلاح، عماش: الشيخ زياد زبيبو، انيس طبارة (الصنائع): الشيخ جهاد الأمير، رأس بيروت (الداعوق سابقاً): الشيخ عمر شبارو، خالد بن الوليد: الشيخ د. يحيى غزاوي، الرحمن (رأس بيروت كراكاس): الشيخ وائل عبلا، عائشة بكار: الشيخ عبد الهادي الخطيب، الزيدانية: الشيخ أحمد البابا، القصار: الشيخ محمد بحراوي، الامام الشافعي: الشيخ صالح الطويل، السلطان محمد الفاتح: الشيخ غسان شوقي، المصيطبة: الشيخ زكريا عميرات، الخلية السعودية: الشيخ صلاح الدين فخري، التقوى (عبد الناصر): الشيخ يوسف ادريس، الخليفة الصديق (البربير): الشيخ محمد الصالح، علي بن ابي طالب: الشيخ زكريا غندور، الحوري (الجامعة العربية): الشيخ د. وفيق حجازي، السمان: الشيخ يونس السيد، عمر بن عبد العزيز: الشيخ محمد العاصي، حمزة بن عبد المطلب: الشيخ مازن الحريري، المكاوي: الشيخ عبد الله سوبرة، صلاح الدين عيتاني (المدينة الرياضية): الشيخ محمد صفصوف، دار الحديث: الشيخ ماهر فاكهاني، السلام: الشيخ وائل حمادة، سعد بن ابي وقاص: الشيخ أحمد العيتاني، الشهداء: الشيخ محمد بيضون، صلاح الدين: الشيخ خالد الفيل، الدنا: الشيخ يحيى كساب، العامر (الطريق الجديدة): الشيخ سليمان طرابلسي، البسطا التحتا: الشيخ علي بيطار، عبد الرحمن بن عوف: الشيخ علي خطاب، عثمان بن عفان: الشيخ أسامة شهاب، الأشرفية: الشيخ وحيد عسراوي، المهاجرين (الجناح): الشيخ ابراهيم العجوز، الأوزاعي: الشيخ هشام خليفة، خلدة: الشيخ محيي الدين شاهين، الخضر (المدور): الشيخ هشام البخاري، العرب (برج البراجنة): الشيخ محمد عبد المحسن، القبة (عرمون): الشيخ محمود الخطيب، المصطفى (عرمون): الشيخ طارق مدني الدفتردار، المكحل (عرمون): الشيخ د. خليل شعراوي، الحياة (عرمون): الشيخ أحمد سامي عيتاني، العلا (تلال عرمون): الشيخ صلاح الدين الشريف، العامر (الدوحة): الشيخ زين الدين حرب، سمير الطبش (بشامون): الشيخ سعد الدين شكري، الامين (بشامون): الشيخ بلال المحمود، أنس بن مالك (بشامون): الشيخ يوسف صوفان، اسامة بن زيد (عاليه): الشيخ حسين سعدو، الرفاعي (عاليه): الشيخ عيسى الكردي، علي عبد الله آل ثاني (عاليه): الشيخ د. سليم سوبرة، الخطيب (قبيع): الشيخ عبد الله تميم، حمانا: الشيخ بلال حنيني، الطبش (الرويسات): الشيخ أحمد المصري، العثمان (بحمدون الضيعة): الشيخ وائل شبارو، العثمان (شانيه): الشيخ مروان يموت، فخر الدين (دير القمر): الشيخ حسين الغوش، خالد بن الوليد (الكرنتينا): الشيخ محمود مسلماني، (سجن رومية): الشيخ وليد زهرة، ابو بكر الصديق (الدبية): الشيخ أسامة كروم، الروضة (برج البراجنة): الشيخ يحيى العمري، خاتم النبيين (خلدة): الشيخ محمد حتاحت، السفارة المصرية: الشيخ محمد عيتاني السفارة السعودية: الشيخ مصطفى الجعفري، السفارة الامارتية: الشيخ، مازن القوزي.

وفيما يلي جدول بأسماء الأئمة الخطباء في مساجد جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت كما وردتنا من مديرية الشؤون الاجتماعية:

ابو بكر الصديق رضي الله عنه (القنطاري): الشيخ محمود عيتاني، سليم سلام (المصيطبة): الشيخ محمّد المغربي، الخاشقجي (الخاشقجي): الشيخ القاضي أحمد شميطلي، الحرج (الحرج): الشيخ حسن دياب العرب، المركز الإسلامي (سبنيه): الشيخ حسن محمود العرب، المركز الإسلامي (بعلشميه): الشيخ عدنان الحجيري.