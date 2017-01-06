أدعية لراحة القلب والتخلص من الحزن

نتعرض جميعاً لضغوط مختلفة في العمل أو الحياة الشخصية أو التعرض لضيق القلب فجأة كل ذلك نمر به ونحمد الله أن هناك مجموعة من الأيات في القرأن الكريم والأدعية التي تساعدنا في علاج ضيق الصدر والحزن وتساعدك في الشعور براحة القلب . وبالطبع لا يوجد وسيلة أفضل من الإستغفار التي يساعدك في تبديد الخوف والحزن .وأي شخص بحاجة ماسة إلي الدعاء الصادق لكي يتوسل إلي الله بإخلاص لطلب العون والمساعدة .
أيات تساعدك في التخلص من الهم والحزن :
” وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ “. (سورة غافر، 44 ) .
” الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. ” {الرعد: 28 }.
” اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ “ (سورة البقرة، 2577 )
” وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ” (هود، 107 ) .
” لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ” (سورة البقرة،284 ) .
” ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين ” ( سورة الأعراف،54 ) .
” وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ” (سورة الإسراء،111 ) .
” وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ” (سورة مريم، 64 ) .
” وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ “ (سورة الضحي، 5 )
” وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” (سورة البقرة،186 ) .
” الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ” (سورة الحج، 35 ) .
أدعية للتخلص من الهم والحزن وإراحة القلب :
- اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
- يارب لا تدع أمراً في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلماً سكن في قلبي طويلاً ٳلا ويسّرته لي.
- اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .
- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى اللهم بشرني بما انتظره منك وانت خير المبشرين .
- اللهم ما أخشاه أن يكون صعباً هوّنه وما أخشاه أن يكون عسيراً يسّره وما أخشاه أن يكون شراً إجعل لي فيه خيراً ولا تجعلني أخشى سواك .
- ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ و وأنْ أعمَلَ صالحاً ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
- اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي .
- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا .
-
- الحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله في كل وقت وحين .
- اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك و طمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني و دنياي و معاشي و عاقبة أمري عاجله و اجله .
- لا إلہ إلا أنت سُبحانك إني كنت من الظالمين.
- اللهم إنى أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل ،و أعوذ بك من الجبن والبخل ، و أعوذ بك من غلبه الدين و قهر الرجال..
- آستغفرآلله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ..
- اللهُمَّ ! إِنَّي أسألُكَ من خَيرِ ما سَأَلَكَ مِنهُ نَبيُّكَ مُحمدٍ، وأعوذُ بِكَ من شَرِّ ما اسْتعاذَ مِنهُ نبيُّكَ مُحمدٌ .
- اللهمُ علقَ قلوبنا ؛ بالصلاةُ ، وَ بِ القران ، وَ بالذكر ، وَ ابعدناْ عن دروُب الخَيباتِ ، وَ ارزقنا الثباتُ حتى نلقاك.
- سُبحَان الذي إذا ذَكرتَهُ ذكَرَك ، وإن شكَرتَهُ زآدَك ، وإن توكّلت عليه كفَاك ، سُبحانَ الله وَبِحمدِه ، سُبحَانَ الله العَظِيم.
- يا خالقي إني وكلتك أمري و إستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي .
- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
- اللهمَّ ! أنت الملكُ لا إله إلا أنت . أنت ربى وأنا عبدُك ، ظلمتُ نفسي واعترفتُ بذنبي ، فاغفرْ لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت .
- سبحان الله ، والحمدلله ، ولا اله الا الله ، ۈالله اكبر.
- يا رب طهر قلبي من كل ضيق ويسر أمري في كل طريق ربي إنك أعلم بما يحمله قلبي فأرزقني بما تقسمه لي من خير.
- اللهم نولني مرادي , ويسر لي امري في الدنيا والاخره , اللهم امين يارب العالمين .
- اللهم أني اسألك توفيقاً في طريقي وراحةً في نفسي وتيسيراً لأمري .
- اللهُم اهدِنِي لأَحسَنِ الأَخلاقِ ، فَإِنهُ لا يَهدِي لأَحسَنِهَا إِلا أَنتَ ، وَاصرِف عَنِّي سَيئهَا لا يَصرِفُ عَني سَيئهَا إِلا أَنتَ .
-
- فوضت أمري لمن لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله .
- حسبي الله الكافي حسبي الله المعافي اللهم ابعد عنا الهموم والكرب وعافنا في انفسنا وقلوبنا وزين بالايمان أيامنا .