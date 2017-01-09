إشادة بتبرع مسلم بريطاني للمشردين

أشاد مرصد «الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء بتبرع مسلم بريطاني بعشرة أطنان من الغذاء للمشردين في أعياد رأس السنة.

ودعا المرصد إلى تكرار مثل هذه المبادرات وغيرها التي تؤكد على إيجابية وتفاعل المسلمين مع قضايا المجتمعات التى يعيشون فيها فى الغرب، وأنهم جزء أصيل منها ويسهمون في تماسكها الاجتماعي والثقافي.

وشدد على أن هذه المبادرات العملية أجدى نفعا من التقوقع والاستسلام لمحاولة عزل المسلمين وإقصائهم سواء من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تتخذ من الإسلام عنواناً – وهي لا تمثله في شيء – وتدعوهم إلى الانتقام من الغرب، أو من الجماعات التى تروج لخطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين.

وأشار المرصد إلى أن المسلمين في بريطانيا نظموا حملة خيرية، في مسجد «إيست لندن» بمدينة «وايت شابل»، لتجميع تبرعات المواد الغذائية للمشردين، فى موسم الأعياد حيث شهد المسجد أفواجًا من المصلين، الذين حضروا لصلاة الجمعة، قدرت أعدادهم بالمئات للتبرع لأشخاص 90 % منهم غير مسلمين.

وأضاف مرصد «الإسلاموفوبيا» أن منظمي المبادرة أكدوا على أهمية مساعدة الأشخاص الأكثر عوزًا في هذا البلد خلال أعياد رأس السنة هذا العام، بغض النظر عن العقيدة أو الخلفية، وذكر بعضهم: «إن مساعدة المحتاجين أحد أركان الإسلام الخمسة ومع انخفاض درجات الحرارة نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وبخاصة في ظل التقشف وأزمة السكن التي تعاني منها بريطانيا»‎.