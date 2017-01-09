اللاشيء.. شغلنا الشاغل..؟!

أما آن لنا كمسلمين أن نبادر إلى العمل الجدي والواعي لنكون على مستوى رقي هذا الدين العظيم..!!

سؤال نطرحه بعد انتشار حالة التراجع العامة التي سيطرت على مناحي الحياة من حولنا والسبب بكل أسف تكاسلنا وتقاعسنا عن أداء الواجب علينا..!!

فنحن في مختلف مجالات الحياة لم نساهم إلا بالقليل القليل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، حتى أصبحنا – وآسف على التعبير – عالة على البشرية ، نستفيد من كل خبرات الناس واختراعاتهم ومساهماتهم ولا نقدم شيئا من عندنا..!!

في شوارعنا وفي بيوتنا وفي أخلاقنا وفي تعاملاتنا وفي تجاراتنا وفي … لم نقدم منذ عقود طويلة ترجمة فعلية لإيماننا بهذا الدين العظيم، وإنما بالعكس قدمنا كل ما يسيء ويشوه صورة الإسلام في نفوس ونظر الناس من حولنا، والأسوأ أننا لا نريد الاعتراف بهذا الذنب الذي ما زلنا نرتكبه..

وبدلا من أن نتدبر آيات الله فنعمل على تحقيق التفاعل معها من خلال أعمال حضارية تفيد البشرية كلها رضينا بالركود الفكري حتى أصبح «اللا شيء» هو عملنا..!!

وفي الوقت الذي عجزت «عضلاتنا الفكرية» فيه عن التعامل مع متغيرات العصر ، نشط آخرون من حولنا في مختلف الميادين حتى سيطروا عليها بالكامل وأصبحوا يقدمون ويروجون وينشرون ويدعون إلى ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب، فما كان ردنا عليهم سوى «مصمصة الشفاه» و«الحوقلة» و«الحسبنة»…!!

إننا أيها السادة- ولنعترف بذلك- نعيش في عصر الإمعات الذين ارتضوا ثقافة الاستهلاك في كل شيء ثقافة لبلادهم ومجتمعهم بدلا من السعي للعيش في رغد ثقافة الإنتاج والحضارة والتفاعل مع كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

ولذا نقول وبكل صراحة… علينا جميعا أن نعمل بكل جهد لنكون مسلمين بأخلاقنا وفكرنا وأعمالنا وتعاملاتنا..وعلينا أن نقرأ القرآن بعقلنا وسلوكنا، وأن نقرأ السنة بتصرفاتنا وتعاملاتنا، وأن نتفاعل مع تاريخنا بالعفل لا بالقول، كما علينا أن نبادر إلى حسن استثمار معطيات العصر لما فيه خير البلاد و العباد.

إن سيدنا عمر رضي الله عنه قد قال بعد أن أدرك أن صلاح هذه الأمة لن يكون إلا بالالتزام بتعاليم الإسلام «لقد كنا نحن العرب أذلَّ الناس، حتى أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله»، فهل آمنا نحن مسلمي اليوم بهذا الأمر..؟!

إن كنا فعلا مؤمنين فلنبرهن على حسن إيماننا بحسن أعمالنا، وإلا فلسنا سوى زمرة من هؤلاء الذين قال عنهم المولى تبارك وتعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا».

وصدقوني الويل كل الويل لمن لا وزن له يوم القيامة…؟!

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