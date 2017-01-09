تطوير عمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالقاهرة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، تطويرالمسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام ليكون الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد النصوص القرآنية هو المعيارالحاكم لتلك المسابقة، والتي ستبدأ فعالياتها في الثامن من أبريل المقبل؛ لتكون فروعها على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملًا، ويشترط في المتقدم لهذا الفرع أن يكون قد درس دراسة أكاديمية متخصصة في مجال التفسير وعلوم القرآن الكريم، على مستوى الليسانس بالأقل، وأن يقدم بحثا في حدود عشرين صفحة عن (فقه المقاصد في القرآن الكريم)، وألا يزيد سن المتقدم عن أربعين عاما.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع فهم معاني المفردات، وتفسير آيات الجهاد في القرآن الكريم. لأبناء الدول الناطقة بالعربية ويشترط فى المتقدم لهذا الفرع ألا يزيد سنه عن خمسة وعشرين عاما.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده. لأبناء الدول غير الناطقة بالعربية ويشترط فى المتقدم لهذا الفرع ألا يزيد سنه عن خمسة وعشرين عاما.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم، مع فهم معاني المفردات، للأطفال تحت سن 12 سنة للمصريين، وللمقيمين بجمهورية مصر العربية فقط.

وتصل قيمة جوائز تلك المسابقة إلى مليون جنيه، على النحو التالي:

الفائزون فى الفرع الأول: الفائز بالمركز الأول يحصل على 150 ألف جنيه، والثاني 100 ألف جنيه، والثالث 60 ألف جنيه.

الفائزون فى الفرع الثاني: الفائز بالمركز الأول يحصل على 125 ألف جنيه، والثاني 80 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.

الفائزون فى الفرع الثالث: الفائز بالمركز الأول يحصل على 125 ألف جنيه، والثاني 80 ألف جنيه، والثالث 50 ألف جنيه.

الفائزون فى الفرع الرابع: الفائز بالمركز الأول يحصل على 80 ألف جنيه، والثاني 60 ألف جنيه، والثالث 40 ألف جنيه.

ونظرا لقيام الوزارة حاليا بإجراء مسابقة التصفيات الأولية للمسابقة، فيما يتصل بالفرع الثالث، فعلى الراغبين في المشاركة بالفرعين الأول والرابع تسجيل بياناتهم، على النموذج المرفق لكل فرع، في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه بموقع الوزارة. أما المشاركات الدولية فستتم عبر ترشيح الجهات الرسمية المعنية بكل دولة، بناء على مخاطبة وزارة الأوقاف لها، عبر وزارة الخارجية.