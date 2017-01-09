زاوية ومقام الأوزاعي (3) الأوزاعي بالإقامة الجبرية في بيته ودفنه في حنتوس

عاد الأوزاعي من مقابلة الوالي العباسي والخليفة أبي جعفر المنصور الى بيته في بيروت في محلة عرفت قديما بمحلة «قرا وجاق» فقد أبقى الأتراك العثمانيون بعد انتقال السلطة اليهم سنة 1516 م وما يليها في بلاد الشام (ومنها بيروت) على الأسماء التركية التي اشتهرت أيام المماليك. ولا يتبين بالتحديد الزمن الذي اطلقت فيه بعض الأسماء التركية على محلات في بيروت القديمة. نذكر منها قرا وجاق وشونة الجن. ففي سنة 1846م سجلت مقاسمة بين ورثة أحمد الحشاش وأولاده وزوجته أمينة بنت أحمد السردار على عمار واقع في جنينة بني الحشاش وقد حدد موقع الجنينة انه كائن في محلــــــــــــة «قرا وجاق» (يذكر أن كتّاب الدواوين في العصر المملوكي ثم العثماني كانوا يحذفون الهمزة من أوجاق لتصبح وجاق. وقرا بالتركية تعني أسود ووجاق تعني موقد من حديد يحرق فيه الحطب للتدفئة والطبخ كما ذكر أحمد أبو سعد. ويقول الدكتور أحمد السعيد سليمان بان الوجاق يعني الموقد ثم اطلق على كل ما تنفخ فيه النار ثم على أهله ثم على الجماعة تتلاقى في مكان واحد ثم أطلق على صنف من أصناف الجند). ولعل المقصود بقرا وجاق في المحلة الكائنة فيها جنينة الحشاش فرقة من الجنود بلباس أسود؟ أما شونة الجن فقد ورد في وثيقة تعود لسنة 1847م ان آمنة بنت عبد القادر حرب النقاش زوجة صالح ادريس باعت الى حنّة نقولا الصالحاني قطعة مفرزة من جنينة بني ادريس يحدها غرباً سور البلد والشونة المعروفة «بشونة الجن». والشونة تعني خان أما الجن فهي من التركية Algin بمعنى مريض واهن وليست من الجنون.ومن المعروف ان جنينة الحشاش وجنينة بني ادريس كائنتان بين سوقي اياس والطويلة وهذه الاخيرة كانت في منتصف القرن التاسع عشر معروفة باسم «درب الطويلة» لتميزها بطولها عن بقية الدروب.

الأوزاعي يلزم بيته لصيق سور بيروت الغربي

أما موقع بيت الأوزاعي وحمامه بالتحديد فترشدنا اليه الوثيقة المؤرخة في غرة شوال 1104هـ/ 1691م التي وقف الشيخ علي القصار بموجبها «الحديقة الكائنة بجانب صور (سور) المدينة المرقومة لصيق حمّام الأوزاعي يحدها غرباً صور المدينة… « والمرجح ان الحمام على العادة القديمة كان مجاوراً لبيت الأوزاعي.

ولزم الأوزاعي بيته يستقبل فيه قلة من تلامذته بعد ان شددت السلطة الجديدة الموالية للعباسيين الرقابة على تحركاته ومضايقته بدليل ان عبد الحميد بن ابي العشرين الدمشقي المعروف بأبي سعيد البيروتي وكان مختصاً بالأوزاعي يكتب ويروي عنه فقد قال «ما مات الاوزاعي حتى جلس وحده وسمع شتمه بإذنه يعني انه اعتزل الناس وصبر على أذاهم». يؤيد هذا الواقع ما كتبه ابن عساكر من ان الأوزاعي نصح تلامذته بالمرابطة في بلدة اصغر من بيروت واقل عزلة اتقاءً لفتنة بيروت وشرها.

وقد روى حسان بن سليمان الساحلي قال «كنت رفيقاً لسفيان الثوري فحبّب إليّ الرباط فقلت له : إني أحببت الرباط وإني لأحبّ أن ترتاد لي موضعاً أحبس فيه نفسي بقية أيامي. فقال لي ان الأوزاعي بالشام فأته فإنه لن يدخر عنك نصيحة. فأتيت بيروت فبتّ فيها. فلما صليت الغداة مع الجماعة قلت لرجل إلى جانبي: أيّهُم الأوزاعي؟ فأشار اليه بيده، وكان مستقبلاً القبلة. وكان إذا صلى لم يلتفت عن القبلة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت أسند ظهره الى القبلة، فمن سأله عن شيء أجابه. فقلت إن يكن عند أحد خير من سفيان فعند هذا الرجل. فتقدمت وسلمت عليه. فقال لي: كيف تركت أخي سفيان ؟ فقلت له : بخير وهو يقرئك السلام. ثم قلت إني كنت رفيقاً له زماناً، وأخبرته بخبري. فقال عليك بصور فإنها مباركة مدفوع عنها الفتن يصبح فيها الشرّ فلا يمسي ويمسي فيها فلا يصبح. قبر نبي في أعلاها. فقلت له : تشير عليّ بصور وأنت في بيروت ؟ فقال لي: سبق المقدور، ولو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت ما عدلت بها بلداً». والواضح أن الحديث المشار اليه جرى بعدما انتهى حكم الأمويين وما جرى من حديث بين الأوزاعي وولاه العباسيين.

السلطة تمنع دفن الأوزاعي

في مقبرة بيروت وقلة مشيعيه

توفي الإمام الأوزاعي سنة 157 هـ في منزله الذي عاش ودرّس فيه وقد اعتبر من رجال الدولة الأموية، فلم ينظر العباسيون اليه نظرة رضى. ويبدو لي من سياق المقابلات التي جرت بينه وبين الولاة الجدد انهم منعوا دفنه في مقبرة سيدنا عمر أي مقبرة الصحابة والتابعين القريبة من بيته ( في ساحة رياض الصلح الحالية)وفرضوا دفنه في مكان بعيد عن بيروت في قرية حنتوس ( حيث مقامه الحالي) التي تبعد اربعة كيلومترات عن بيته. ولسنا بحاجة لإثبات قرار السلطة بمنع دفنه في المقبرة المشار اليها فالقرينة تنوب عن الاستدلال المجرد عن وثيقة لما سبق من مضايقته وسماعه شتمه بأذنه ونصحه لتلامذته بالابتعاد عن بيروت. ولا يمنعنا غياب الوثائق من الترجيح بأن رجال السلطة الجديدة او عملائها منعوا دفن الأوزاعي في مقبرة بيروت دون ان يبدي أحد اي اعتراض. ففي فترة تغيير الدول وانتقال السلطة من الأمويين الى العباسيين وما رافق سلطة هؤلاء من قتل واستبداد ومصادرة اموال لم يكن باستطاعة احد من انصار الأوزاعي او مريديه ان يبدي اعتراضاً او ان يتخذ موقفاً مغايراً لاسيما لما سمعوا وعرفوا من إعمال الحكام الجدد السيف في رقاب من يطعن في شرعية اعمالهم او في احقيتهم بالاستيلاء على السلطة وفي اعتقادنا انه لولا قيمة الأوزاعي المعنوية و الفقهية وجرأته في سبيل الحق وتقدير الشعب له لما كان سلم من التصفية الجسدية فاكتفى الحكام الجدد بأن فرضوا عليه التزام بيته بما يعادل الإقامة الجبرية ثم فرضوا دفنه في مكان بعيد عن العمران. واعتبروا ان ذلك كان كافياً لعدم تذكره ولنسيان مواقفه ضد الظلم والتهجير والاستيلاء على الاموال .

يذكر ان ساحة رياض الصلح وما حولها كانت خالية من العمران والسكان. وبوقوعها خارج سور المدينة القديم جعلها لأن تكون آخر الدنيا وأول الآخرة بالنسبة لمن يتوفاه الله من السكان القريبين منها.وبعد فتح بيروت دفعت هجمات الروم عليها حماتها من المرابطين الى تحصين المدينة بسور. وتعرض السور للهدم وإعادة البناء عدة مرات الى أن ظهرت حدوده اثناء تنظيم شوارع بيروت وهدم الابنية القديمة سنة 1915م، وهو السور الذي رممه ودعمه أحمد باشا الجزار سنة 1771م وكان يمتد من باب الدباغة الى باب السراي ومنه الى باب أبي النصر ثم يتجه غرباً الى باب الدركاه (رأس شارع المعرض) فباب يعقوب (طلعة الاميركان) ثم يمتد شمالا حتى زاوية الشويخ (جامع المجيدية لاحقاً ) التي كانت مرتفعة عن سطح البحر وكان جدارها الغربي ملاصقاً للسور. وقد عثر على الرفات والعظام في ساحة رياض الصلح والتي رجح ان تكون مقبرة الصحابة والتابعين او مقبرة سيدنا عمر المعروفة بمقبرة الباشورة, والباشورة او الباشوراء من المصطلحات العسكرية المرتبطة بالاستحكامات الحربية ومنشآت الدفاع وهي من المصطلحات المحدثة ولا توجد في لسان العرب. وبالتالي لم تكن مستعملة أيام الفتح الإسلامي لبيروت. ما يشير إلى أن هذه المقبرة هي مقبرة للمسلمين من ايام الفتح الاسلامي لبيروت والتي كان يفترض دفن الأوزاعي فيها.

ونرجح أن مشيعي الأوزاعي الى مدفنه في حنتوس كانوا قلة من البيارتة نظراً لبعد المكان – حوالي اربعة كيلومترات – وانتفاء وسائل نقل فاعلة من جهة ومراعاتهم للسلطة الحاكمة في حينه وخوفاً من زبانيتها وحفظاً لمصالحهم التجارية… ولم يتبين ما إذا كان النعش قد حمل على الأكف طيلة المسافة الفاصلة بين بيته في درب الطويلة – حيث توفي – وبين حنتوس حيث دفن أم حمل على عربة ؟ وما قيل عن ثلاثين الفا شيعوه وان كثيرين اسلموا لا يعدو نوعاً من المبالغات المعروفة والتي تناقض عدد السكان في بيروت في حينه.

التعتيم على سيرة الأوزاعي وعقوق عصرييه

ومنذ دفن الأوزاعي سنة 157 هـ ران الصمت في بيروت وخيّم التعتيم علي سيرته ومواقفه. ولم يذكر أن أحداً من البيارتة أتى في حينه على ذكره أو روى عنه خبراً أو أثراً وكأنما فرضت السلطة العباسية الحاكمة حظراً على أخباره وارآئه. حتى أن كثيرين لم يعرفوا أين دفن بدليل أن ابن خلكان في وفيات الأعيان أفرد في اواخر القرن السابع الهجري عدة سطور للأوزاعي قال فيها «وقبره في قرية على باب بيروت يقال لها حنتوس وأهلها مسلمون وهو مدفون في قبلة المسجد ( أي خارج المسجد عند قبلته ) وأهل القرية لا يعرفونه بل يقولون : ها هنا رجل صالح ينزل عيه النور ولا يعرفه إلا الخواص من الناس…».

ولم يذكر المؤرخون كما لاحظ الشيخ طه الولي، ان احداً من عصريي الأوزاعي البيارتة ( اي معاصريه ) من الشعراء او الأدباء قد رثاه بقصيدة او حتى ببيت او بيتين من الشعر رغم ان الشعراء في ذلك الزمان وفي كل زمان لا يتركون مناسبة خاصة بالدولة او الحكام والولاة إلا وتلقفوها مدحاً او رثاءً او قدحاً وتأريخاً وتشطيراً وتخميساً طمعا في عطايا الحكام وصلات الامراء والأثرياء.

ويشير أنيس النصولي الى عقوق البيارتة تجاه الأوزاعي فيقول في كتاب أصدره سنة 1950 «المؤسف أنك إذا زرت مقام الإمام في مسجد حنتوس لا تجد إلا بعض الستائر الخضراء قد نشرت هنا وهناك على الضريح وبقربه وقد كتب عليها بعض الآيات والشهادتان والبسملة… هذا هو كـــل ما تلطف به البيروتيون والبيروتيات وتكرموا به على العالم الكبير بعد وفاته وهو الذي رفع ذكرهم وذكر مدينتهم الى الأبد بعلمه وتشريعه… أفّ من العقوق… وعسى ألا يستمر هذا النكران للجميل. فنأتي بعمل يخلّد الأوزاعي ولو أتى متأخراً بعد الف أو يزيد من السنين…»

* محامٍ ومؤرخ