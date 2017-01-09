ويسالونك في الدين

الجماعة للمعذور

{ أصبت بكسر في ساقي وذراعي فهل من الواجب عليَّ الذهاب إلى المسجد وتأدية الفرائض في المسجد أم يجوز لي الصلاة في البيت؟

نديم قبلاوي- بيروت

– اعلم أخي الكريم أنَّ صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ويسقط طلبها بسبب المرض ونحوه من الأعذار التي تبيح التخلف وبناءً عليه: فلا مانع من صلاتك في بيتك، مادمت تجد مشقة في الذهاب إلى المسجد، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر على نيتك، والله تعالى أعلم.

الهدايا ليست مهرا

{ هل تعد الهدايا المقدمة من أهل الزوج ليلة الزفاف من المهر؟

جهاد سبع أعين- بيروت

– الهدايا التي تقدم إلى العروس ليلة الزفاف ليست من المهر؛ لأن المهر موثق في عقد الزواج، وتم الاتفاق عليه حين العقد، وعموماً الهدايا التي يقدمها أهل الزوج للزوجة باعتبار أنها هدية؛ تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكاً للزوجة، فلا يحق لأهل الزوج الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) رواه أبو داود.

أما إذا تم الاتفاق على أنها جزء من المهر فتصبح ملكاً لها كاملاً إن تم الدخول، ومناصفة إن طلقت قبل الدخول وإن حصل العدول عن الخطبة ليلة الزفاف فيرد الهدايا من عدل عن الخطبة إن دفعت على أساس أنها من المهر والله تعالى أعلم.

الصلاة بعد الفجر

{ هل يجوز أداء الصلاة بعد صلاة الفجر لمن نذر صلاة ركعتين لله كل يوم؟

عثمان خالد -بيروت

– الأصل في النذر أن تؤديه كما نذرته، وإذا فات وقته وجب قضاؤه، ويجوز في أي وقت كان لوجود سبب الصلاة، ولا يمنع من أدائها بعد صلاة الفجر لتقدم سبب الصلاة وهو النذر فلا حرمة ولا كراهة في أداء الصلاة المنذورة بعد صلاة الفجر، لكن عليه أن يحاول فعلها في غير هذا الوقت خروجًا من الخلاف، والله أعلم.