الأسرة وثنائية الفساد المزخرف..؟!

ما الذي يمنعنا في هذا المجتمع من البدء فورا بالسعي لتنظيم دورات تدريبية تشرح للرجال والنساء ما حقوقهم وواجباتهم في هذه الدنيا بناء على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله #؟

بل وما الذي يمنعنا أيضا من عرض الصورة الصحيحة والحضارية لهذا الدين في خضم ثنائية الفساد المزخرف والمستشري عندنا، وأقصد «التشدد الباطل» و«التفلت الفاجر»..؟!

فالشباب – ذكورا وإناثا – في بلادنا يعيشون في جوّ من الزيف المتعمد الذي أصاب كل شيء من حولنا حتى نفروا من الدين نفورا مقصودا، سيما بعد الفتاوى الشاذة والآراء المفسدة التي يطالعنا بها بعض الرويبضات عبر وسائل الإعلام التي يبدو أن تجارتها الرائجة اليوم هي «التخبيص» أثناء الحديث عن الدين الإسلامي، فكيف إن كان عدد كبير من الشباب اليوم قد رأى في طريق الإلحاد خلاصا لنفسه من كل هذه المشاكل والجرائم التي ترتكب زورا وبهتانا تحت ستار الدين..!!

إذن.. نحن في مشكلة؟ نعم..!

ولكن هل يجوز السكوت عن هذه المشكلة أو التعامل معها بسلبية مقيتة كما هو وضع جمع كبير من المسلمين.. فبكل تأكيد لا.. وألف لا..!!

فالمطلوب من الجميع أن يشمروا عن سواعدهم ويبدأ كل واحد منهم في التفكير بكيفية الخروج من هذا النفق المظلم وكل بحسب قدرته، لأن الوضع الاجتماعي الذي اعوج جدا نتيجة لاعوجاج المفاهيم والتطبيقات الدينية في المجتمع أصبح خطيرا جدا جدا جدا..؟!

فالطلاق في تكاثر مستمر…

والمشاكل الزوجية تتوالد يوميا من حيث لا ندري..

والتمزق الأسري يسود مجتمعنا..

وهروب الأبناء من الأهل أصبح عادة مقبولة…

ورضا الآباء بانحراف البنات والأبناء بات عرفا لا يحرك فينا نخوة ولا خلقا…

بل وحتى الفسوق والطغيان والعصيان وارتكاب الكبائر أمسى أصلا عند شبابنا حتى سمي بين صفوف الأهل (مرحلة لا بد منها)..

فماذا تنتظرون من أهل ومن آبناء لم يعرفوا من أمور دينهم سوى اسمهم على بطاقة الهوية..؟!

إن أحوال الأسر في لبنان لا تبشر بخير ولا تنذر إلا بسوء وفساد كبير فإما أن يعمل كل واحد منا لإصلاح ما أفسده كثير من المجرمين وإما فنحن شركاء معهم…

نعم.. إن الأسرة في لبنان تعيش في خطر أخلاقي وقيمي و«مفاهيمي» مخيف يضاف إلى الأخطار الأخرى التي تحدق بها كغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية وتمزق الروابط والأواصر العائلية…

فيا ترى.. هل سنستيقظ أم سيزداد نومنا سباتا ليبقى كل واحد منا «يغني على ليلاه..؟!

الشيخ بهاء الدين سلام

bahaasalam@yahoo.com