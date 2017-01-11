صلة الرحم للمرأة

* هل يوجد للمرأة رحم يجب أن تصلهم وتزورهم؟ أم أن زيارة الأرحام مقتصرة فقط على الرجال؟

مريم فيومي -بيروت

– صلة الرحم فرض عين على كل شخص سواء كان ذكراً أو أنثى حيث إن النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية إلا إذا دل دليل على تخصيص أحدهما بالحكم، ولم يرد في هذه المسألة تخصيص بل ورد ما يدل على العموم.

وقد جعل البخاري في صحيحه باباً بعنوان: (صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ) مما يدل على أن المرأة والرجل سواء في صلتهما أرحامهما حتى ولو كانت المرأة لها زوج.

وفي الحديث الذي رواه البخاري عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالت: (قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ #َ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ # فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ).

وأما من هي الرحم التي تجب صلتها؟ فقد قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها؛ فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره).

وعلى القول بأن الصلة تشمل جميع الأرحام، فحينئذٍ تقتصر الصلة بين غير المحارم كابن العم مع بنت عمه على الصلة التي ليس فيها محذور شرعاً كالنظر والخلوة وكشف ما لا يحل كشفه أمام الأجانب، والله تعالى أعلم.

تسمية المولودة رحمة

* هل يجوز تسمية المولودة الأنثى باسم رحمة؟

سمية عنبر -بيروت

– لقد أمرنا رسول الله # أن نحسن اختيار الأسماء لأولادنا، فمن حق الولد على أبيه تسميته باسم حسن، واسم (رحمة) يحمل بين طياته المعاني الطيبة، والمشاعر النبيلة، فهو يبعث على الرأفة والمغفرة والتلطف، وعليه فالتسمية باسم (رحمة) لا شيء فيها بل هي جائزة لِحسن معناه والله تعالى أعلم.

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9» \l «_ftn4» \o «» ، يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام. وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام، وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة يكون أفضل إذا تيسر ذلك. والله أعلم.

حول المرأة المعتدة

هل يجوز أن تقابل المرأة أثناء العدة محارمها بوجود أولادها؟

شيرين كوسا – بيروت

يجوز للمعتدة من وفاة أن تقابل من شاءت من المحارم أو غيرهم طالما أنها ملتزمة بالضوابط الشرعية في لباسها وحشمتها، كما يجوز لها أن تخرج في النهار لقضاء حوائجها أو لممارسة عملها والعودة ليلاً للمبيت في بيتها، فقد قال العلماء أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها، وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار، وأحرى في وسط النهار، سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة، والله تعالى أعلم.



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