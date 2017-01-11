مواقيت الصلاة

موقع اللواء

الفجر: 08 د 5 س

الشروق: 44 د 6 س

الظهر: 46 د 11 س

العصر: 29 د 2 س

المغرب: 52 د 4 س

العشاء: 14 د 6 س

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