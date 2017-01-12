أقوال مأثورة

أخبار متفرقة
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- اللواءفنيانوس: مياه نهر الغدير لم تعد مياه عادية بل هي مياه مجارير والتعديات على منبع النهر تشكّل أزمة كبيرة
- اللواءوزير الأشغال يوسف فنيانوس من السراي الحكومي: تم الإستعانة بخبراء واقترحوا علينا أفكاراً جديدة من أجل حماية البيئة وحركة الطيران وذلك إما عبر استعمال الألعاب النارية أو الأصوات المزعجة لإخافة الطيور.
- إسلامياتالتعاون الإسلامي والأوقاف الفلسطينية تبحثان سبل دعم صمود القدس
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