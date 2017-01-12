للمرة الألف نتحدث ونقول لنعلن جميعاً حالة الطوارئ الأخلاقية في هذا المجتمع الذي أصبح مليئاًبالفيروسات القاتلة من كل حدب وصوب.

وللمرة الألف ايضاً نقول ننتظر من كل مسؤول اياً كانت مسؤوليته ان يبدأ فوراً باعداد الخطط والمناهج واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الفساد المستشري من حولنا.

فحين ننظر كمسلمين وايضاً كمسيحيين في هذا البلد إلى وسائل الاعلام وإلى ما يحدث في المدارس والجامعات والشوارع والطرقات، وإلى ما يحدث بين الازواج والزوجات وفي كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا اللبنانية لن نرى إلا حالاً عبثية تنذر بدمار نفسي وإجتماعي وأخلاقي أكثر مما نراه الآن.

إن المشكلة أيها السادة ليست فقط في إنتشار هذه الميكروبات الإخلاقية في بلادنا، وانما الكارثة الكبرى هي رضى الناس بها والتعامل معها وكأنها أمر عادي حتى باتت من فلكلوريات المواطن اللبناني.

انني أقرأ في كتاب الله تعالى قوله {وقولوا للناس حسناً}، ثم أقرأ قول النبي # خالق الناس بخلق حسن ثم أتتبع مسيرة المجتمع والناس في بلادنا فأرى الفارق كبيراً جداً جداً، ولا أحد يتحرك ولا أحد يعمل، ولا أحد يسعى لاي تغيير محمود..

وهنا يطرح السؤال وبقوة هل سنبقى ساكتين عن هذا التردي الأخلاقي الذي أصبح من مكونات حياتنا حتى تغتال شخصياتنا الإنسانية فنصبح وحوشاً يرتدون ملابس آدمية.

هل فكرتم يا كل السادة لماذا بدأ النفور علناً من كل ما له علاقة بالدين؟.

هل تدبرتم الهجرة المقصودة التي شاعت بين صفوف الناس عن مختلف المفاهيم الدينية؟.

ثم وهذا الأهم هل سعينا جميعاً لتشخيص مواطن الضعف والخطأ ثم البدء بالعلاج وصولاً إلى مرحلة التغيير المطلوبة..

لا اريد أن ابدو متشائماً أو سوداوياً، ولكن الواقع الذي استوطن بلادنا أخلاقياً واسرياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً بات باروداً خطراً لا يدري اي أحد منا متى ينفجر.

أقول وبالصوت العالي علينا بحسن التخطيط وحسن الفهم وحسن التطبيق وحسن الدعوة والعمل والتعامل وكل ذلك هو من بديهيات ديننا العظيم، فأما ان ترتقي إلى شرف هذا المستوى الراقي وإما فنحن اصحاب تدين مغشوش وايمان فاسد اضرّ بنا وبالإسلام اكثر مما أصلح.

bahaasalam@yahoo.com