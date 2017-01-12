في ما يلي لائحة بأسماء خطباء الجمعة في المساجد الشريفة في بيروت والمناطق كما وردتنا من المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وهي على الشكل الآتي:

محمد الامين #: الشيخ أمين الكردي، العمري الكبير: الشيخ د. انس طبارة، الامير عساف: الشيخ صلاح فخري، الامير منذر: الشيخ د. محمد الاروادي، المجيدية: الشيخ وسيم مزوق، ابو بكر الصديق: الشيخ د. عماد قنواتي، زاوية الإمام الاوزاعي (وسط بيروت): الشيخ بلال الرفاعي، عين المريسة: الشيخ اسامة حداد، قريطم: الشيخ د. وفيق حجازي، شاتيلا: الشيخ محمود رمضان، شهاب: الشيخ حمزة عيتاني، الحمراء: الشيخ فادي الجمال، عماش: الشيخ محمد الوزان، انيس طبارة (الصنائع): الشيخ حسن يموت، رأس بيروت (الداعوق سابقاً): الشيخ عمر شبارو، خالد بن الوليد: الشيخ د. يحيى غزاوي، الرحمن (رأس بيروت كراكاس): الشيخ زياد زبيبو، عائشة بكار: الشيخ خالد عثمان، الزيدانية: الشيخ جمال العلي، القصار: الشيخ هشام الاروادي، الامام الشافعي: الشيخ صالح الطويل، السلطان محمد الفاتح: الشيخ مصطفى الشرقاوي، المصيطبة: الشيخ بدر البربير، الخلية السعودية: الشيخ محمد قليلات، التقوى (عبد الناصر): الشيخ مصطفى الجعفري، الخليفة الصديق (البربير): الشيخ ابو بكر الذهبي، علي بن ابي طالب: الشيخ القاضي زكريا غندور، الحوري (الجامعة العربية): الشيخ وائل حمادة، السمان: الشيخ يونس السيد، عمر بن عبد العزيز: الشيخ محمد العاصي، حمزة بن عبد المطلب: الشيخ مازن القوزي، المكاوي: الشيخ عبد الله سوبرة، صلاح الدين عيتاني (المدينة الرياضية): الشيخ محمد محيي الدين العجوز، دار الحديث: الشيخ فيصل شعبان، السلام: الشيخ عبد الله الصيادي، سعد بن ابي وقاص: الشيخ أحمد العيتاني، الشهداء: الشيخ مازن الحريري، صلاح الدين: الشيخ محمد منير العجوز، الدنا: الشيخ سليمان طرابلسي، العامر (الطريق الجديدة): الشيخ خالد الفيل، البسطا التحتا: الشيخ علي بيطار، عبد الرحمن بن عوف: الشيخ علي خطاب، عثمان بن عفان: الشيخ مصطفى حمادة، الأشرفية: الشيخ خالد يموت، المهاجرين (الجناح): الشيخ عبد السلام الملا، الأوزاعي: الشيخ زياد الصاحب، خلدة: الشيخ محيي الدين شاهين، الخضر (المدور): الشيخ هشام البخاري، العرب (برج البراجنة): الشيخ محمد عبد المحسن، القبة (عرمون): الشيخ محمود الخطيب، المصطفى (عرمون): الشيخ طارق مدني الدفتردار، المكحل (عرمون): الشيخ د. خليل شعراوي، الحياة (عرمون): الشيخ أحمد سامي عيتاني، العلا (تلال عرمون): الشيخ صلاح الدين الشريف، العامر (الدوحة): الشيخ محمد مشاقة، سمير الطبش (بشامون): الشيخ سعد الدين شكري، الامين (بشامون): الشيخ بلال المحمود، أنس بن مالك (بشامون): الشيخ يوسف صوفان، اسامة بن زيد (عاليه): الشيخ خالد شهاب، الرفاعي (عاليه): الشيخ عيسى الكردي، علي عبد الله آل ثاني (عاليه): الشيخ د. سليم سوبرة، الخطيب (قبيع): الشيخ عبد الله تميم، حمانا: الشيخ بلال حنيني، الطبش (الرويسات): الشيخ أحمد المصري، العثمان (بحمدون الضيعة): الشيخ محمد عيتاني، العثمان (شانيه): الشيخ أحمد صفصوف، فخر الدين (دير القمر): الشيخ حسين الغوش، خالد بن الوليد (الكرنتينا): الشيخ محمود مسلماني، (سجن رومية): الشيخ وليد زهرة، ابو بكر الصديق (الدبية): الشيخ أسامة كروم، الروضة (برج البراجنة): الشيخ يحيى العمري، خاتم النبيين (خلدة): الشيخ سامي ناصيف، السفارة المصرية: الشيخ محمد بحراوي، السفارة السعودية: الشيخ بلال الملا، السفارة الاماراتية: الشيخ، عبد الهادي الخطيب.

وفيما يلي جدول بأسماء الأئمة الخطباء في مساجد جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت كما وردتنا من مديرية الشؤون الاجتماعية:

ابو بكر الصديق رضي الله عنه (القنطاري): الشيخ القاضي الشيخ آحمد درويش الكردي، سليم سلام (المصيطبة): الشيخ محمّد المغربي، الخاشقجي (الخاشقجي): الشيخ حسين العاكوم، الحرج (الحرج): الشيخ أحمد شميطلي، المركز الإسلامي (سبنيه): الشيخ محمّد بشاشة، المركز الإسلامي (بعلشميه): الشيخ عدنان حجيري.

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