دعاء اليوم

«اللهم يا مفرج الهم.. يا كاشف الغم.. يا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء اجعل أبناءنا وبناتنا من أعمالنا الصالحة، وارزقنا حسن تربيتهم كما أمرتنا وارزقهم بر الوالدين طاعة لك يا الله».