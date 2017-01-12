مواقيت الصلاة

محمد البطل

الفجر: 08 د 5 س
الشروق: 43 د 6 س
الظهر: 46 د 11 س
العصر: 30 د 2 س
المغرب: 52 د 4 س
العشاء: 15 د 6 س

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