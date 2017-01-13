أبو كريشة: ثقافة الترشيد أساس في ديننا

اكد د.طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر على إن الترشيد أساس من الأسس الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع السليم، الذي يضمن أن يؤدي كل ما هو مطلوب في أي وقت من الأوقات، ما دام محكوما بالقاعدة القرآنية {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً}.

فهذا المنهج وهذه القاعدة أعلى القرآن الكريم من شأنها، وبين أنها أساس من الأسس التي تضمن سلامة المجتمع، بحيث لا يتعرض لأي أزمة من الأزمات التي تعرقل مسيرته في الحياة، أما إذا أطلق العنان لنفسه، بحيث يفتح باب الإنفاق على آخره، فقد يصل في وقت من الأوقات، إلى استنفاد ما لديه من الرصيد الحياتي، الذي من شأنه أن يعين المجتمع على أن يؤدي رسالته في الحياة، على النحو الذي يحقق الغاية من خلق الإنسان، وهي الغاية الجامعة بين العبادة وبين تعمير الأرض، ولن يكون ذلك إلا من خلال اتخاذ الأسباب التي تجعل المسلم، يباشر هذه الرسالة الجامعة، دون أن يخشى ضياع أسبابها.

وهذا الترشيد تحدث عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة، وإذا استجاب المؤمن لتوجيه رب العالمين فإن ذلك سوف يصل به لتحقيق الصورة، التي تُرضى الله عز وجل، والتي بينها في قوله تعالى {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}.