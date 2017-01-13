إسبانيا تستجيب لمطالب المسلمين وتخصص مساحات للمقابر

في إطار اهتمامه بأحوال المسلمين في شتى بقاع الأرض، تابع مرصد الأزهر باللغات الأخبار التي تحدثت عن مطالبة الجمعية الإسلامية بمدينة «بلنسية» الإسبانية بتخصيص قطعة أرض لتأسيس مقبرة إسلامية، حيث تمت مطالبة مجلس البلدية في مدينة «بلنسية» الإسبانية بتخصيص جزء من المقبرة العامة بمساحة تصل إلى 700 متر مربع للمسلمين تحتوي على حوالي 120 وحدة دفن، كما سيتم تنفيذ تحسينات للمقابر القائمة بالفعل.

وفي الوقت ذاته ستخصص مساحة أخرى تبلغ 671 مترًا كمقابر لليهود بحيث تسع حوالي 100 وحدة لدفن الموتى، وذلك وفقًا لقانون تشرين الاول لعام 2015 والذي تم تعديله فيما يخص الحرية في تطبيق الشعائر الدينية.

واستجابت البلدية الاسبانية لهذه المطالبات العديدة من قبل المسلمين هناك، وذلك لتخفيف العبء عنهم فيما يختص بدفن ذويهم داخل إسبانيا وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث إن غالبيتهم يلجأون إلى إعادة موتاهم مرة أخرى لبلدانهم الأصلية لدفنهم بها، الأمر الذي يكلفهم مبالغ كبيرة تتراوح بين 3 و4 آلاف يورو.