حديث اليوم

الخوف من الله تعالى

الشيخ محمّد بشاشة*

هناك سؤال مهم أطرحه على نفسي دائماً، وعليك أيها القارئ الكريم، هل الخوف كشعور، ظاهرة سليمة صحية؟ وهل هناك خوف محمود وخوف مذموم؟ وما تعريف الخوف؟..

عرّف علماء النفس الخوف بأنه: «شعور، يصيب عقل الإنسان المرتقب لحدوث أمر سلبيّ له من خطر معين وقد يكون الشعور حقيقياً، أو مجرّد خيال ووهم لا وجود له». وهذا النوع من الخوف له نتائج سلبية على الإنسان، ويرافقه آثار مرضية خطيرة نفسية وجسدية . وهنا أتساءل لم أمرنا الله تعالى بأن نخافه؟ ومم خوّفنا؟ وهل هذا أمر صحي نفسياً وجسدياً؟ وقال الله تعالى {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (سورة الأحزاب الآية 39). هنا نجد الخوف من الله تعالى مطلوب محمود، لماذا؟ لأن الخوف من الله يُورث الطمأنينة بعكس الخوف من المخلوق فهو يورث القلق، الخوف من الله تعالى يورث الشجاعة، وأما الخوف من المخلوق فهو يورث الجبن والخوّر والضعف، إلى ما هناك من الآثار المترتبة على النوعين..

تصوّر أخي القارئ، أن أكثر دعاء دعا به النبي#، كان أن يرزقه الله تعالى خشيته كأنه يراه! فعن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي# كان يكثر أن يدعو بهذ الدعاء: «اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك أبداً حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخرّ لي في قضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنائي في نفسي، وامتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني»، فالمؤمن الحق، يخاف من الله أن لا يقبل عمله، أو أن لا يدخله جنته. عن السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي# أنها قالت «سألت رسول الله# عن هذه الآية {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة} قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدّقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم. أولئك الذين يسارعون في الخير» (حديث صحيح، أخرجه الترمذي في سننه).

لقد أدركنا أقواماً، كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم، أشفق منكم على سيئاتكم!

أخي القارئ، لقد كانت خشية الله والخوف منه يلازمان الصالحين والاتقياء من عباده، لذلك كانوا يجتهدون في العمل، فوصفهم الله تعالى وصفاً رائعاً حيث قال {تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون}.

وأما فضل الخوف من الله وخشيته فقد وردت فيه آيات وأحاديث كثيرة، منها: عن الصحابي الجليل أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي# قال: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله (حديث حسن غريب، أخرجه الترمذي).

* الامام المساعد في مساجد جمعية

المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت