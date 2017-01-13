دعاء اليوم

«اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا، ومن شر منيتنا، ربنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك».