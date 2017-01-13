زاوية ومقام الاوزاعي (4)

عبد اللطيف فاخوري*

سكن الإمام الأوزاعي في محلة الدرب الطويلة التي سميت كذلك لطلولها بالنسبة لبقية دروب المدينة وطرقاتها، وقد عرفت فيما بعد بالسوق الطويلة عندما غلبت عليها الدكاكين التجارية كما سميت في بعض الوثائق بسوق السنطية وبمحلة الأوزاعي.

وغدا بيته الذي تحول الى مدرسة وزاوية أحد معالم المحلة الثابتة التي تستعمل في الوثائق الشرعية لتعيين مواقع الأراضي والدور فيقال قبو شماله زاوية الأوزاعي أو أرض في محلة الطويلة قرب زاوية الأوزاعي أو أرض شرقها زاوية الأوزاعي أو دار قرب زاوية الإمام الأوزاعي أو أرض قرب الزاوية لصيق السور.

فعلى سبيل المثال في 11 ذي العقدة سنة 1266 هـ /1850م باع محمد بلوز حصته من الدار الواقعة في القبة « تجاه زاوية سيدنا ومولانا السيد الأكرم والهمام الأفخم الإمام عبد الرحمن الأوزاعي قدس الله روحه ونور ضريحه باطن المدينة… يحد الدار قبلة قبة الشيخ محمد عراق… وقبل سنتين من 7 جمادى الأولى 1281 هـ /1864م اشترى حسن بن اعرابي ناصر من الحاج محمد محمد البنداق «القبو الكائن في محلة الطويلة يحده قبلة زاوية الامام الأوزاعي. وفي 5 صفر 1284 هـ/1884م باع حسن أحمد الحشاش وأشقاؤه ووالدته دارهم الكائنة في «زقاق الحشاش في آخر سوق باب السراي قريباً من زاوية الإمام الأوزاعي رضي الله تعالى عنه داخل المدينة»…

وفي 2 صفر الخير 1286 هـ/ 1886م باع علي محمد البنداق الى مصطفى احمد صبح دارين علويتين «في سوق الصنطية داخل المدينة… يحد الأقبية السفلية شرقاً ملك البائع وتمامه زاوية الإمام الأوزاعــــــي…». وفي ذي القعدة 1285 هـ/1886م باعت فاطمة محمد السروجي أسهماً في أرض كائنة «في محلة الطويلة قريباً من زاوية الإمام الأوزاعي داخل بيروت …» وفي 29 شوال 1285 هـ / .1886م باع محمد محمد البنداق حصة شائعة في « قبو كائن في محلة زاوية الإمام الأوزاعي داخل المدينة يحده شرقاً مكتب (اي مدرسة) الشيخ عبد الرحمن النحاس… ».

وفي 19 ربيع الثاني 1282 هـ/1883م تبين أن من جملة أملاك فاطمة محمد البنداق حصة شائعة في الدار «الكائنة في سوق السمطية باطن المدينة الملاصقة لزاوية الإمام الأوزاعي قدس الله سره يحدها قبلة ملك الشيخ عبد الرحمن أفندي النحاس وشمالاً الزاوية المرقومة… وقبو يحده قبلة وقف الزاوية المرقومة…». وفي وثيقة تعود الى السادس من ذي الحجة الحرام 1242 هـ/1827م باع إبراهيم محمد الحشاش حصة شائعة في جنينة الحشاش «بالقرب من زاوية سيدنا الإمام الأوزاعي قدس سره وقبة العشرة الشهيرات باطن المدينة…». في الثالث من ربيع 1262/ 1846م باع محمد البربير قطعة مفرزة من جنينة بني الحشاش الكاينـــــــــــة «بالقرب من زاوية الأستاذ الإمام الأوزاعي…».

أما الوثيقة المؤرخة في 9 جمادى الأولى 1263 هـ /1847م فتعلن بيع آمنه حرب النقاش حرمة صالح إدريس حصة شائعة من قطعة مفرزة من «جنينة بني إدريس بالقرب من زاوية سيدنا الإمام المجتهد المطلق الشيخ أبي عمره عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه الكائن باطن مدينة بيروت لصيق سورها…».

ويتبين من وثيقة مؤرخة في 5 ذي الحجة الحرام 1262 هـ /1845م أن فاطمة بنت علي زهرة باعت حصة في «الدار الكائنة داخل القبة تجاه (مدرسة) الإمام الجليل والولي الشهير الأوزاعي الشهير ما ذكر باطن المدينة…».

وفي 23 رمضان 1279 هـ /1863م وقف محمد إبن الشيخ صالح الطرابلسي الدار الكائنة «في آخر سوق باب يعقوب بالقرب من زاوية حضرة الإمام الأوزاعي قدس سره… ». وفي 26 شعبان 1280 هـ/1864م باع محمد علي حصرم الدار «الكائنة في آخر سوق باب السراي قريباً من زاوية الإمام الأوزاعي داخل المدينة… «في 27 جمادى الأولى 1281 هـ/1864م باع محمد البنداق القبو الكائن في «محلة الطويلة يحده قبلة زاوية الإمام الأوزاعي وشمالاً ملك علي البنداق وشرقاً دكان محمد الشدياق وعبد الرحمن جارودي وغرباً الطريق السالك…» .

بناء زاوية الأوزاعي ومحتوياتها

بعد وفاة الإمام الأوزاعي ومع تراخي الزمن تحول بيته الى زاوية تتلى فيها الأوراد والأذكار ومدرسة تلقى فيها دروس التفسير والتلاوة . ويمكن إعتبارها أقدم زوايا بيروت ويقول شفيق طبارة في كتابه الإمام الأوزاعي الصادر سنة 1965 ان زاوية الأوزاعي في السوق الطويلة – سميت بالطويلة لاستقامتها- هدمت في بدء عهد الإنتداب الفرنسي وأقيم على أنقاضها مخازن خصص ريعها للأوقاف الإسلامية وما بقي من أثاث نقل الى حجرة كبيرة بنيت فوق المخازن يصعد اليها بدرج وهي معدة للصلاة أطلق عليها إسم «جامع الإمام الأوزاعي». ويرى الشيخ طه الولي أن الزاوية عبارة عن ثلاثة حوانيت ونصف قيراط من حانوت رابع سجلت في مديرية الأوقاف الإسلامية مع وقف العلماء (المرفأ) ونقل عن الشيخ محيي الدين الخياط «ان الزاوية كانت سنة 1914 غرفة سفلية وفوق بابها تاريخ منقوش غير ظاهر الحروف وفيها يقرىء أحد الشيوخ القرآن الكريم وقد بني فوقها منذ نصف قرن (اي 50 سنة قبل 1914) مسجد وفي سنة 1913 جدد آل بيهم جدرانه وهو المسجد المسمى زاوية الأوزاعي…».

وكانت الزاوية قبل الحرب الأهلية تعرف بإسم جامع الإمام الأوزاعي فيها محراب صغير ومنبر سعى ببنائهما أحمدعلي الحصري الذي كان يتولى الإشراف على الجامع وكان فيه إطار كتب فيه الآية القرآنية « تبارك إسم ربك ذي الجلال والإكرام « بخط الشيخ عبدالغني البنداق سنة 1326 هـ / 1908/9م كانت معلقة في زاوية إبن عراق وكان مدخل الجامع من سوق سيور كتب على مدخله عبارة «جامع الإمام الأوزاعي» أما الحجرة الأرضية التي تحولت الى دكان تجاري فهي الحجرة التي أقام بها الأوزاعي ودرّس وتوفي فيها وكانت سنة 1699م تستعمل كمدرسة . يذكر أن باحة الدكان كانت تحتوي على حجرين مكعبين من الأحجار الفرنية كانت نساء بيروت يترددن على الزاوية ويضعن على كل منهما الشموع الموقدة إكراماً لذكرى الإمام ويبدو أنه تقليد لايقاد المسيحيين الشموع في الكنائس والمزارات.

أوقاف زاوية الأوزاعي وأحكارها

لا تتناسب الأوقاف التي أرصدت لزاوية الإمام الأوزاعي في السوق الطويلة ولا الأوقاف التي أرصدت لمقامه في محلة الأوزاعي الحالية، مع ما كان للأوزاعي من مكانة ولا مع ما يظهره بعض البيارتة من محبة وتقدير له .وأخبر الرحالة النابلسي سنة 1699م بأن الأوقاف الكثيرة التي كانت مخصصة للزاوية قد ضبطت مع أوقاف الساحل الشامي وقد عثرنا بعد التاريخ المذكور على بعض منها مما لا أهمية كبيرة له.

فقد قرأنا أنه في 25 جمادى الأولى 1263 هـ /1847م اشترى مصطفى شاتيلا جلّ تين بحي العقال من كاترينا شيبان لبس «وقد أقرّ المشتري بأنه رتب على الجلّ عشرة قروش سنوياً على سبيل الحكر لزاوية الإمام الأوزاعي». وقرأنا في وثيقة 19 ربيع الثاني 1282 هـ/1865م أن من ضمن تركة فاطمة محمد البنداق «قبو قبلته وقف زاوية الأوزاعي…» ولم نتبين ماهية الوقف المذكور ولا يعرف مصيره؟؟ وقرأنا في وثيقة 2 صفر الخير 1286 هـ/1869م ان مصطفى صبح إشترى من علي محمد البنداق دارين يحد إحداها زاوية الأوزاعي « وان المشتري أخذ علماً بما هو مرتب على الدارين وقدره عشرون قرشاً في رأس كل سنة حكراً لجهة زاوية الإمام الأوزاعي…».

وقرأنا في وثيقة غرة رجب 1292 هـ/1875م التي وقف فيها مفتي بيروت الشيخ محمد حسن المفتي (الطرابلسي) الأشرفي داره وما يتبعها الكائنة في محلة عين الباشورة ، قد نصّ في وقفيته عدة شروط منها «أن يدفع في كل سنة مائة وثمانون غرشاً الى الشيخ أحمد الزاهد في كل شهر 15 غرشاً اجرة 12 ختمة في كل شهر ختمة يقرأ في كل يوم جزءاً واحداً في الدار ويهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه ولحضرة سيدنا الإمام الأوزاعي ثم لروح الواقف وروحي والديه وجميع أرواح المسلمين …».

ولو لقي بيت الأوزاعي اهتمام ادارة الاوقاف لكانت حافظت عليها ولا سمحت بهدمه باعتباره اقدم بيت بني في بيروت سكنه الإمام الأوزاعي وبقي كما كان عند وفاته حتى اوائل عهد الانتداب.

وقد أصابت الحرب الأهلية الجامع فلحقه خراب وقد صار ترميمه وتجديده ولكن بدلاً من إعادة بناء جدرانه بالحجر الرملي المشابه لقبة إبن عراق المواجهة له، جرى طلائها بالبلاط الذي طليت به جدران الأسواق الجديدة وظهر كأنه جزء منها بحيث لم يعد يظهر ان في الموقع مسجداً إلا من لوحة صغيرة بحاجة لمجهر لقراءتها؟؟(جرى تكبيرها مؤخراً ولكن لم يبدل الحجر الرملي بالبلاط ).

* محامٍ ومؤرخ