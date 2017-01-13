كير يطالب بتأديب معلم ناشد بدعم ترامب ليذبح المسلمين

طالب مكتب مجلس العلاقات الأميريكية الإسلامية «كير» في أوكلاهوما اليوم مدرسة «ديوي» الثانوية في مدينة ديوي بالولاية، باتخاذ إجراءات تأديبية بحق معلم استخدم منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للحث على دعم المرشح الرئاسي دونالد ترامب ليتم «ذبح» المسلمين، كما طالب المنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة بإجراء تدريب على التنوع للتربويين ومراعاة الأقليات بمختلف أنواعها.

وكشفت تقارير إعلامية عن تدوينات على موقع «فيسبوك» كتبها مدرس مادة التاريخ الأميركي والحكومة، دان كلوز، بينها رسائل تصف الإسلام أنه «ثقافة موت» والمسلمين بأنهم «كلاب وخنازير»، كما وصف الرئيس أوباما بـ «الإمام الأكبر». واستهدفت تدوينات أخرى نُشرت على مدار السنوات الماضية مجتمع المثليين جنسيا وطلابه، إذ وصف «الشباب الأميركي» أنه «عرض مجانين».

وصرحت مدير الحقوق المدنية لدى «كير» أوكلاهوما فيرونيكا ليزور: «بينما ندرك أن منصات التواصل الاجتماعي لا تعكس دائما وجهات نظر الشخص بصفته الرسمية، إلا أنه من العار أن يختار معلم تبني وجهات نظر عنيفة عمادها التحيز والعنصرية وعداء الأجانب والمثليين»، مضيفة «نأمل في أن منطقة ديوي التعليمية لن تؤدب هذا الشخص فحسب، بل ستتخذ خطوات لتدارك هذه الأزمة بتبني إجراء تدريب التنوع والكفاءة الثقافية الذي يقدمه كير أوكلاهوما ومنظمات محلية أخرى».

ومن ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ «كير» أوكلاهوما آدم سلطاني: «يوفر كير أوكلاهوما ورش عمل وندوات وموارد أخرى تساعد المعلمين ومدراء المدارس على فهم الطلاب المسلمين وعائلاتهم، ويقدم طرقاً لتسهيل إيجاد فصول مفتوحة وداعمة لكل الطلاب. نحن نتطلع للعمل مع مدرسة ديوي الثانوية وإدارتها لتوفير مواردنا للمعلمين».