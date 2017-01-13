و يسألونك في الدين

تداووا عباد الله

* لي صديق متزوج من سنين طويلة ولم يرزقه الله بالذرية ولم يحاول طيلة هذه السنوات زيارة طبيب أو طلب الدواء فما حكم ذلك؟

عبد الحميد أرناؤوط -بيروت

– لا ينبغي لصديقك أن يترك العلاج والأخذ بالأسباب، وعليك أخي الكريم أن تنصحه وتبين له أهمية الأخذ بالأسباب وأن ذلك لا يتنافى مع التوكل على الله، ففي سنن ابن ماجه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي # وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ»، سنن ابن ماجه.

وفي رواية أخرى: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّه…»، قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: (وصفهم بالعبودية إيذاناً بأن التداوي لا يخرجهم عن التوكل).

والتوكل هو الثقة بالله تعالى مع فعل الأسباب والرضا بقضاء الله وقدره، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:(اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل … قالت طائفة حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه….».

وقد وجهنا النبي # إلى الحرص على كل ما ينفعنا، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله # قال: «…احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» فإن أصرَّ صديقك على عدم الأخذ بالأسباب والعلاج للحصول على الذرية فإنَّه لا يكون آثماً لكنه ترك الأفضل، وتكون أنت قد أسديت له ما عليك من النصح ولك أجرك عند الله تعالى، والله تعالى أعلم.

صيغة التشهد

* سمعت أن هناك صيغا متعددة للتشهد في الصلاة فماذا أقول؟

سامي بليق -بيروت

– بارك الله فيك ووفقك، والصيغة المستحبة في التشهد هي ما أشار إليها العلامة المواق بقوله: (وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ «التَّحِيَّاتُ المباركات والصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا َرَسُولُ الله».

كما يستحب في التشهد الأخيرأن تزيد – بعد التشهد المتقدم- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن صيغها: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) كما يستحب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، والله تعالى أعلم.