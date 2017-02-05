أحمد قبلان من البقاع: أمن الرغيف قبل أمن البندقية!

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى «العهد الجديد والحكومة والمجلس النيابي بالقول: «إن أهالي منطقة بعلبك – الهرمل وسواهم من اللبنانيين المهمشين، يطالبون بلقمة العيش وحبة الدواء، يطالبون بالعمل، بالمدرسة، بالكهرباء، بالمياه، بالطرقات، ويطالبون ببيئة نظيفة، بالزراعات البديلة، وببرامج زراعية وإنمائية، وبوقف المضاربات على منتجاتهم وبرفع معاناتهم المعيشية والاجتماعية والحياتية كما وعد العهد ، ويطالبونه ببناء دولة ومؤسسات، ويقولون لكل القيادات والزعامات إن الحاجة أمّ الرذيلة، والفقر دافع إلى الجريمة، فانتبهوا أيها الساسة واحذروا الكرام إذا جاعوا».

وقال المفتي قبلان في حفل تأبيني في كفردان البقاعية: «إننا مع الخطة الأمنية، ولكن نقول لكل المسؤولين، إن أي خطة أمنية لا تتزامن مع خطة إنمائية تصبح خطة قمع وقهر وتسلط، وهذا ما لا يجب أن يكون، لأن أمن الرغيف قبل أمن البندقية، فنحن نرفض أن تعاقب المنطقة بسبب قلة قليلة ضاقت بهم سبل العيش، فاضطروا إلى القيام بمثل هذه الأعمال التي لا نبررها».