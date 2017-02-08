قبلان هنأ بحلول عيد مار مارون: لاعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، اللبنانيين عموما وابناء الطائفة المارونية خصوصا بحلول عيد مار مارون الذي “نأمل ان تحمل هذه المناسبة الكريمة بشائر الخير الى لبنان واللبنانيين ولا سيما ان المناسبات الدينية تبعث على التفاؤل بالغد الافضل الذي نرجوه لوطننا وامتنا فيسود الامن والاستقرار والخير على الجميع”.

ورأى:ان “الاستقرار والازدهار مطلب كل اللبنانيين المطالبين ان يعبروا عن تضامنهم بتحصين وحدتهم وتعزيز تعاونهم من خلال العمل لما فيه مصلحة وطنهم فيعمقوا تشاورهم ويتفقوا على انجاز قانون انتخابي عادل يحقق الانصاف في التمثيل ويوفر الاستقرار السياسي، فيكون هذا القانون على قياس كل اللبنانيين دون غبن لاي مكون طائفي او سياسي.

من هنا فاننا نطالب باعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة بما يصهر كل المواطنين في بوتقة العمل الوطني ويرسخ العيش المشترك، لاننا نريد ان يكون اللبنانيون عائلة واحدة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وينخرط الجميع في مسيرة تقدم وازدهار لبنان واستقراره”.

وشدد على “ضرورة ان يلتف اللبنانيون حول جيشهم وقواه الامنية في مواجهة الاستهداف الصهيوني والتكفيري ضد لبنان فيتلاحم اللبنانيون شعبا وجيشا ومقاومة في حفظ امن لبنان وحماية حدوده وصون استقراره، ليظل وطننا سدا منيعا بوجه المؤامرات التي تتهدده من الداخل والخارج”.