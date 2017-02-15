دريان استقبل وفدا اسلاميا من موسكو واطلع على مطالب مياومي الكهرباء

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا إسلاميا من موسكو برئاسة مفتي موسكو الشيخ ايلدار علاء الدينوف الذي بحث معه في تعزيز التعاون بين البلدين، وأطلعه على المساعدات التي يقدمها للاجئين السوريين المقيمين في لبنان.

واستقبل المفتي دريان وفدا من لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، اطلعه على مطالبه، متمنيا عليه دعمه لإيجاد حل نهائي وجذري لقضية 1400 مياوم وحقهم في التثبيت في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان.

وعرض مع جمعية “البر والإحسان” شؤونا اسلامية، واطلع من وفد من جمعية “صنائع المعروف” على نشاطاتها وتسلم درعها.

كما التقى دريان المجلس الإداري لأوقاف البقاع.