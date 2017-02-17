أمّي في الشّارع وأنا في النّار ؟!

لحظات من القشعريرة هَزّتني، وقطرات من الدموع غَلَبتني، وعلامات التعجّب اعترتني،تكاد أن تُرى مكتوبة على ملامح وانفعالات وجهي عندما سمعتُ شابًّا يروي قصّته مع أمِّه مباشرة على الهواء ضمن برنامج الداعية د.محمد نوح القضاة في العاصمة الأردنيّة عمّان.

هي قصّة من أرقى المشاعر الإنسانية التي سمعتها في حياتي على الإطلاق، لا تُشبه القصص العادية، ولا سيما قصص عقوق الوالِدَيْن المُريبة المنتشرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية كالنار في الهشيم، والتي باتت تحلّ على مسامعنا كالصواعق !!!

هي قصة فريدة من نوع آخر تمامًا تؤكد لنا يومًا بعد يوم أنّ الخيرية لا زالت حيّة في كياننا ووجداننا، وأن النخوة العربية «النّشمية» عشق تجسّد في صدور أبناء وبنات أمّتنا الأسيرة الرازحة تحت نير العبث الفكري الاستعماري، وبين ضلوع يضخها شريان التربية الإسلاميّة الطيبة التي تسطّر لنا صفحات عزّ هذه الأمة وفخرها بشبابها وشاباتها الملتزم بدينه وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم في برّ الوالديْن والإحسان إليهما.

إنه شابٌّ مسلم رفض الانصياع لزوجته التي خيّرته بين أن يعيش معها أو أن يعيش مع أمّه التي تسكن معه وليس لها بعد الله إلا وحيدها حيث خاطب نفسه بعبارة عفويّة مؤثرة تهزّ المشاعر: «إنْ تركتُ أمّي تذهب إلى الشّارع أذهب أنا إلى النار!!!».

إنّه شابٌّ غلّبَ اعتباراتِ النَّخوة والشَّرع وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلّم على الميل والهوَى والملذّات والشّهوات !!!

عندما أخذ قراره الجريء والشّجاع في إبقاء أمّه معه في بيته المتواضع لرعايتها حيث لا يوجد من يرعاها إلاّه، هجرته زوجته تاركة وراءها الحبّ وعِشرة السنين ورفعت عليه دعوى قضائية طالبة الطّلاق والانفصال !!!

ولكنّ الله عزّ وجلّ أكرمه في الدنيا قبل الآخرة بأن سخّر له رجلًا طيبَّا من رجالات هذا الزمن النادرين الذين تفيّأوا ظلال المروءة، فتحسّس آلامه وتفاعل مع قصّته، وتأثّر ببرِّه لأمّه وإحسانه لها، فقدّم له ولأمّه بيتًا عارضًا ابنته عليه ليتزوجها ويستر عليها !!!

ولم يقتصر معروف هذا الرجل الفاضل عند هذا الحدّ، بل تخطّاه إلى ابنته التي استقبلت والدته في بيت أهلها زمن الخطوبة وقبل الزّواج وراحت تخدمها وتسهر على راحتها!!!

إننا حقا بحاجة في هذا العصر إلى نشر هذه القصص المؤثرة في الصحافة ووسائل الإعلام على اختلافها بغية شحذ الهمم وتذكير الناس عمومًا وجيل الشباب خصوصًا بأهمية هذه العبادة الرائعة برّ الوالدين التي جعل الله سبحانه الأمر بها بعد الإيمان به سبحانه.

إن كل الأطراف في هذه القصة قدموا نموذجًا ساميًا راقيًا من أخلاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، من الشاب إلى الأب إلى ابنته وصولًا إلى الدكتور الفاضل محمد نوح الذي تأثر كثيرًا وبادر إلى مساعدة الشاب بمبلغ مادي بسيط يُعينه على شراء أبسط حاجيات المنزل التي لا يملك من ثمنها شيئًا.

حقا إنه شوق المؤمن لإرضاء ربه سبحانه من خلال برّه بوالديه…

ذلك الحنين الذي يفوق شجى النسيم العليل في الليالي المقمرة…

ويبقى الدرس لنا جميعا لنعلم أن برّ الأم والأب شمعة تُشعلها في قلبك تضيء بها حاضرك وتكون نبراسًا لمستقبلك، فالأم قدمت لك من الاحتواء والاحتضان الشيء الذي لا يعلمه إلا الله وهي لا تتصرف معك إلا بمقتضى غريزتها التي تحتويك بدفء روحها.

الشيخ د. علي أيّوب