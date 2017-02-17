الإمام البديل

* إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بألم ولم يستطع أن يكمل الصلاة فهل يجوز أن يختار من المصلين من يحل محله لإتمام صلاة المأمومين؟

ياسين طرابلسي -بيروت

– نعم يجوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بدليل لما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه لما ضرب وهو يصلي أخذ عبدالرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. وكذلك روي سعيد بن منصور أن عليا كرم الله وجهه صلى ذات يوم فرعف «نزل دم من انفه» فاخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. والله أعلم.

المصحف فوق التلفزيون

* سمعت من صديق أنه لا يجوز وضع المصحف فوق التليفزيون فهل هذا صحيح؟

عزت رمضان -بيروت

– لا حرمة في وضع المصحف فوق التليفزيون مادام محفوظاً من الإهانة. والله أعلم .

إحراق أوراق تتضمن آيات

* هل يجوز إحراق الأوراق التي تتضمن بعض الآيات والأحاديث؟

هادي دعبول – عرمون

– لا مانع من إحراق هذه الأوراق التي تتضمن الآيات والأحاديث واسماء الله الحسنى لئلا تمتهن والصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ أحرقوا الصحف التي فيها القرآن بعد أن تم جمعها بين الدفتين. فلا مانع من ذلك صيانة لها، ومن أهل العلم من يرى أنها تدفن في مكان بعيد عن امتهان الناس ووطئهم لها وبعيداً عن أن يتعرض لها أحد بسوء. وعلى كل حال إحراقها أولى لأنه يتلف عينها ولا يبقى لها شئ يمكن امتهانه، والله أعلم.

شراء أسهم بالتقسيط

* قمت بشراء أسهم شركة من شخص على أن أقوم بدفع ثمنها بعد 4 شهور؛ وذلك لأني لم أكن أملك المال في ذلك الوقت، هل يجوز ذلك؟

منير الشامي – بيروت

– إذا كانت الأسهم في شركات تتعامل بالمعاملات المباحة فليس في شرائها بالتقسيط أيُّ حرج، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر النقد، فقد أجمع العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد، وليس بعده، واستدلوا عليه بحديث عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: (جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ) متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط. والله تعالى أعلم.