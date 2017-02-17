خُطباء الجُمعة حذّروا من فرض ضرائب على الفقراء في الموازنة

حذّر خطباء الجمعة من التسويف في إقرار قانون انتخابات نيابية، ومن فرض ضرائب على الفقراء في الموازنة الجديدة.

{ وفي هذا الإطار، حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «من خطورة التسويف والمماطلة في إقرار قانون الانتخابات»، داعياً إلى «إنهاء المناقشات العقيمة في الصيغ الانتخابية، واعتماد قانون النسبية الذي يلغي المحادل، ويدفع بالقواعد الشعبية إلى شراكة وطنية حقيقية في انتاج الندوة البرلمانية»، ومشيراً إلى أن الجميع «استبشر خيراً بإنهاء الفراغ واكتمال المؤسسات بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، وتفاءل اللبنانيون، بأن مرحلة جديدة قد بدأت، ولكن مع الأسف لم يتغيّر شيء، ولعبة المصالح لم ولن تتوقف، طالما أن النفس الطائفي متقدّم بأشواط على الروح الوطنية».

{ ورأى رئيس مركز الفاروق الإسلامي الشيخ أحمد البابا أن «التعاون في هذا الزمان قد قلَّ بين النّاس أو انعدم عندما دخلت الانانية وحب الذات والحرص على المصالح الخاصة، وهي ظاهرة مخيفة تدل على الخراب وتوصل إلى الدمار الاجتماعي».

وقال: «إن أولى النّاس بالتعاون الاقربون منهم أولى بالمعروف ثم الجوار، يأمر الدين بإكرام الجار والتعاون معه ثم أبناء الوطن الواحد. إن الواجب يحتم على المواطنين ان يسعوا إلى التعاون على الخير والتنادي لما فيه مصلحة الاوطان».

ودعا الشيخ البابا المسؤولين إلى إظهار التعاون لإنقاذ المواطنين من الضائقة الاجتماعية التي يُعاني منها الوطن، وحذّر من فرض ضرائب جديدة ترهق الشعب المسكين الذي يواجه المتاعب العظيمة جرّاء المخاصمات الأليمة عبر السنين، والذي جلب للوطن الكوارث وللشعب المتاعب والمصاعب الحياتية والاقتصادية»، مطالباً بـ«تفعيل التعاون بشكل جدي بين كل المؤسسات العامة والخاصة ودرء الفساد المستشري حتى يتمكن الوطن من النهوض ودوام الاستقرار والاستمرار».

{ وأعرب العلامة السيد علي فضل الله عن خشيته من «أن يؤدي التباطؤ في الوصول إلى قانون انتخابات جديد، إلى إيقاع البلد في مأزق، ووضعه أمام خيارات مرة، وهي العودة إلى قانون الستين، أو التمديد، أو الفراغ»، مطالباً «القيادات السياسية بتحمل مسؤولياتها، واستنفار جهودها، والاستفادة من الوقت القليل المتبقي للوصول إلى قانون جامع تتوافق عليه لأن من السهل الوصول إليه إن صدقت النيات»، وداعياً إلى «الإسراع بإنجاز الموازنة بعد مرور 12 سنة، على أن تكون خالية من الضرائب على الفقراء».