زاوية ومقام الاوزاعي (9) كيف تحوّل سهل الإمام الأوزاعي من زراعة إلى وقف إلى ملك خاص

روى والدي عن أبيه أن بعض التجار اشترى قطعة أرض في محلة مجاورة لمقام الأوزاعي، ضاحية بيروت، فسأل جدّنا مفتي بيروت في حينه الشيخ عبد الباسط الفاخــــــــــوري (المتوفي سنة 1905م) عن ذلك واستمزجه رأيه بشراء قطعة أرض، فنصحه المفتي بالابتعاد عن ذلك لأن الأراضي المذكورة موقوفة لا يجوز بيعها ولا التصرف بها لغير وجوه البرّ والخير الموقوفة لأجلها.

يتبين من وثيقة وقف الأمير يونس بن عباس الشهابي أنه أقام الشيخ أحمد بن الشيخ سعيد الرفاعي متولياً وناظراً وتر بداراً لخدمة المقام ومن بعده على أولاده وأولادهم الخ الأرشد فالأرشد مما يراه الحاكم الشرعي أهلاً لذلك.

وقف المقام

وكان من الشائع لدى البيارتة أن الأراضي الموقوفة على مقام الإمام الأوزاعي ثابتة بموجب إعلام شرعي مصدق من المشيخة الإسلامية ومحاكم المتصرفية فكانت حدودها «من القبلة أراضي نهر الغدير ومن الشمال أراضي وطا بطينا ومن الشرق طريق صيدا ومن الغرب البحر المالح وأن من ضمن هذه الأراضي مما يلي سهل البئر حسن مقام أحد الأعزاء سهل بن مهاجر المعروف مقامه بشيخ الضهرة وأن المساعي جارية لترويج مبيع بعض الأراضي المغصوبة من الوقف…» كما ذكرت صحيفة ثمرات الفنون في حينه.

وقد ظهرت أمور كثيرة وخلافات حول الأراضي المحيطة بمقام الأوزاعي ونشأت دعاوى ومنازعات في محاكم المتصرفية في بعبدا والمتن ما دفع الدولة الى تأليف محكمة خاصة استثنائية للنظر بما عرف بقضايا الرمول في قرى برج البراجنة والشياح وتحويطة الغدير والعمروسية والشويفات كانت برئاسة القاضي محمود البقاعي وعضوية البير فرحات وفكتورفيليبيدس وقد اصدرت المحكمة حكمها النهائي بتاريخ 17 أيلول 1955 المؤلف من 510 صفحات. وقد ذكرت في الحكم وثائق وافادات وتصريحات من مختلف فرقاء النزاع لبعضها اهمية كبيرة رأينا من الجدير وضعها بتصرف القراء.

بتاريخ 13 شوال سنة 1272 هـ/1856م اشترى الشيخ مصطفى عبد القادر الرفاعي مـــن الأمير فندي أسعد قعدان شهاب زوج عليا بنت الأمير بشير وبوكالته عن الأمير بشير قاسم شهاب جميع الأراضي المعروفة بسهل الإمام الأوزاعي بموجب حجة شرعية وكانت تلك الأراضي محدودة قبلة بأراضي الغدير وشمالاً بوطى بطينا وشرقاً بالطريق السالك الى صيدا (طريق صيدا القديمة) وغرباً بالبحر المالح الأجاج بثمن قدره عشرون الف غرش ومصادق على الحجة بإمضاء وختم قاضي بيروت السابق السيد محمد حميد وبشهادة شخصيات عديدة من رجال الدين والدنيا كالمشايخ أحمد الصلح ويوسف الأسير ومحيي الدين اليافي والحاج عبد الله بيهم ومحمد البربير ونعوم تابت وسواهم.

وجرت استنادا الى تلك الحجة عدة عقود بيع وقسمة من بعض ورثة مصطفى الرفاعي تناولت أسهماً شائعة من سهل الأوزاعي الى سليم واسكندر طراد وشربل التحومـــــي ونخلة سرسق وغيرهم.

يذكر أن الأمراء الشهابيين كانوا يملكون مع الأمراء الارسلانيين الساحل الغربي وعلى أثر خلافات حصلت فيما بينهم تصالحوا فخرجت الأملاك الواقعة في الشيـــــــــاح وبرج البراجنة وقسم من تحويطة الغدير من نصيب الشهابيين، وكما حصل بالنسبة لقصر بيت الدين من بيع سرّي من الأمير بشير لزوجته ثم وقفه صورياً في المحكمة الشرعية في بيروت (كما سبق واوضحنا في لواء سابق من لجوء الامير بشير الى تهريب امواله بوقفها صورياً بعد ان شعر بانتهاء حكمه) كذلك أوقف الأمير بشير في 3 صفر 1256 هـ/1840م أملاكه في البرج والغدير وغيرها في محكمة دمشق كما قام بنقل أملاكه في بلاد جبيل لابنته عليا.

وكان مما ادلى به الأمير فندي والست عليا في النزاع واثبته الحكم بأن الأراضي المدعوة « بسهل الإمام الأوزاعي الكائنة في مقام حضرة سيدنا الإمام الأوزاعي كانت بعهدة الأمير بشير بوجه التملك منذ سنة 1236 هـ /1820م وما بعدها وهو يديرها ويؤجرها للطالبين وبناء لرغبة الشيخ مصطفى الرفاعي تربدار المقام قد أجّرها له سنة 1254 هـ/1839م على سنتين بمبلغ 3800 غرش وأن الشيخ مصطفى تغلّب على الأرض وأدارها حتى سنة 1259 هـ/1843م وفي هذه السنة واستناداً الى القول المجرد قيدها (أي الشيخ مصطفى) بدفتر الوقف بعد أن كان مستأجرها ». كما زعمت بلدية البرج في الدعوى بأن الأمير بشير باع الأراضي « بالوجه القاسي وتحت الضغط والإكراه».

وتفيد الوثائق أن حدود تلك الأراضي عند المغارة التي تبعد مائة ذراع للجهة القبلية من مقام الأوزاعي وأن الأراضي جميعها كانت في سنة 1864م تسمى كروماً وأنها وفقاً للمستندات القديمة وأقوال بعض المستشرقين كانت مغروسة ومزروعة شيحاً وتوتاً وشعيراً وبطيخاً وأن الأمير بشير كان يزرعها قمحاً وشعيراً وترمساً وعدساً وكان عليها خولي.

كما يتبيّن من حيثيات الحكم بأن ديوان التمييز في جبل لبنان استثنى في آب 1295 (مالية) ميناء الجناح من التملك باعتباره ليس ملكاً لأحد كما استثنى مائة ذراع إسطنبولي تبدأ عرضاً من الجنوب الى الشمال من الحائط الشمالي لمقام شيخ الضهرة وتنتهي بنهاية مائة ذراع تبدأ من الشرق من طريق صيدا وتنتهي غرباً بالبحر لتكون ممراً لأهالي الشيــاح وحارة حريك يمرّون عليها «لتناول ما يلزمهم من حطب وتبن وخلافه مما يمرّ الى ميناء الجناح من واردات البحر. وكانت ما عرف بالمدورة ميناءً بحرية طبيعية قديمة للمراكب الشراعية». وأشار الحكم ال أن الرفاعيين معفون من دفع الأموال الأميرية بإرادات سنية وذلك عن الأرزاق وعن الأعناق.

شكور باشا المصري

وكان شكور باشا المصري قد أسّسَ في مصر « شركة المباحث والأعمال المصرية» وجرّب شراء القسم القبلي الغربي لبيروت لإنشاء حيّ جديد إلا أن القانون العثماني لم يسمح للأشخاص المعنويين بالتملك فاستعانت الشركة بأشخاص طبيعيين كحبيب غانم وإبراهيم تابت ونخلة سابا إلاّ أن الحرب الكبرى حالت دون إتمام المشروع.

وكان للشيخ مصطفى ابن يدعى عبد القادر وبنت تدعى خديجة تزوجت من محمد رمضان.

يروي والدي ان بعض أبناء أسر سرسق وبسترس وغيرهم اشتروا قطع أرض من الشيخ عبد القادر، ولكنها كانت قطعاً شائعة غير مفرزة . فلما كبر مصطفى محمد رمضان أخذ يلاحق المشترين بحجة ان القطع التي اشتروها ليست ملكاً خالصاً لخاله ولكن والدته خديجة ابنة الرفاعي الكبير تملك الثلث شرعاً في الأرض الأصلية وفي كل قطعة بيعت منها. وكان مصطفى رمضان يركب دابته يومياً ويتوجه الى محكمة بعبدا لملاحقة المشترين وتحصيل حقوق والدته، وكانت تلك الحقوق في حينه تساوي الملايين. وقد ضرب به المثل فقالوا: مصطفى رمضان غني طفران . وألغزوا بحالته فقالوا: من يملك أربعة ملايين متر أرض وبيته بلا سقف؟

وقد أكرمه الله تعالى وأظهر حقه واسترد قيمة حصته. فتبرع سنة 1937م بإنشاء مئذنة لمسجد الأوزاعي أرّخ لها على رخامة فوق الباب فيها:

لله مئذنة أقام بناءها

صافي السريرة طاهر الوجدان

هو مصطفى رمضان سامي المجد من

شكرت مآثره بكل لسان

لا بدع فهو سلسل سادات لهم

فضل بفعل الخير والإحسان

يا ربّ أجزل أجرهم واغفر لهم

أرّخته ولمصطفى رمضان

يذكر أن الشيخ مصطفى الرفاعي الكبير توفي سنة 1278هـ/ 1861م ودفن بجوار مقام الأوزاعي وعلى شاهد قبره تأريخ من نظم الشيخ قاسم ابو االحسن الكستي:

ضريح عليه رونق الفضل والهدى

به مصطفى نجل الرفاعي قد توسدا

لقد كان في الدنيا كريماً موفقاً

وشيخاً لأبناء الطريقة مرشدا

تراه لهذا الحبر جاراً ومن يكن

مجاور أهل المجد كان ممجدا

وفي ظل عفو الله أمسى مؤرخا

وأصبح في دار النعيم مخلدا

كما دفن بجوار المقام الأميران امين ومحمد ارسلان سعيد علي جنبلاط ( 1277هـ) ومحمد عبد الله بيهم صاحب شعار تعلم يا فتى فالجهل عار (1915م) (نقلا تأريخ وفاته في كتابنا محمد عبد الله بيهم . الصارخ المكتوم).

وتشاء الأقدار ولعلّ ذلك إحدى كرامات الإمام أن يختار العديد من فقراء مسلمي بعض المناطق لاسيّما أهل بعلبك وجوارها – مسقط رأس الإمام الأوزاعي – السكن في جوار الإمام فشيّدوا قرب ضريحه وحوله في الأراضي التي اختلف في وصفها بين الملك والوقف بيوتاً ودكاكين وعمّروا المنطقة بالبناء والسكن والتجارة والعيال.

رحمَ الله الأوزاعي نصير الفقراء والمظلومين فقد دافع عنهم في حياته وأمّن لهم سكناً بجواره بعد مماته في أراض ٍ لعلها كانت موقوفة على وجوه الخير والله اعلم.

* محامٍ ومؤرّخ