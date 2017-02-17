مواقيت الصلاة

موقع اللواء

الفجر:49  د  4 س

الشروق: 20 د 6 س

الظهر:52 د 11 س

العصر: 58 د 2  س

المغرب:26 د 5 س

العشاء:45 د 6 س

 

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