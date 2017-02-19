أمانة… وندامة

تحت عنوان….ابتسم فانت في دوله عربية، كتب أحدهم جملا من التعليقات الاجتماعية الساخرة التي تسلط الضوء على مجموعة من الوقائع التي يعايشها الناس في وطننا العربي وفي مؤسساتنا اقتطعت من هذه التعليقات الساخرة ما يلي:

عندما تدرس الابتدائي ست سنوات والاعدادية ثلاث سنوات والمرحلة الثانوية ثلاث سنوات وأربع سنوات في الجامعة أو خمسة لتعمل بعدها في سوق الخضار.

وايضا عندما تكتظ المقاهي بالشباب وتشكو المساجد والمكتبات من الغياب…

وعندما يستضيفون راقصة لتتحدث عن تحرير فلسطين..

وعندما يكون هناك ستة ملايين عامل أجنبي في بلدك وثلاثة ملايين عاطل عن العمل..

ويضيف التعليق أنه عندما تكون هناك خمس عشرة صحيفة تهتم بالرياضة ولا تكون هناك مجلة واحدة أو نشرة تهتم بالأمور العلمية والدينية ..

وعندما تقود سيارتك الأمريكية وتأكل الهمبورجر وتشرب البيبسي ثم تطالب بمقاطعة المنتجات الأمريكية..

وفي التعليق الساخر أيضا أنك لا تحصل على الترقية في عملك إلا بالواسطة ولا تصل على تقدير في الجامعة إلا بالواسطة ولا تجد الوظيفة إلا بالواسطة ولا تحصل على حقوقك إلا بالواسطة وعندما ندفع مئات الألاف لفنان أجنبي ليغني ساعة ونصف، في حين أن مئات الألاف دون وظيفة وملايين من الفقراء..

انها مصطلحات الإحباط التي تدمر معنويات أبنائنا وجيلنا الصاعد وهي تدرج ضمن معادلة حساسة لا نشجع عليها ابدا لان تربيتنا تفيد أن الواجب علينا أن نكون متفائلين وان لا نترك التشاؤم يتسلل إلى جنبات نفوسنا فيسيطر علينا .

أن المحن تتوالى على المجتمعات وعلى الأمم ولكنها لا تدوم بل تزول، ومن يقرأ التاريخ يتلمس أن محنا كانت أكبر من محنتنا اليوم وقيض الله للأمة رجالا انقذوها من البلاء الذي عم بها.

وأننا نحتاج إلى رجال أوفياء صادقين مع أنفسهم اولا…والمرآة لا تشكو من شيء إن وقفوا أمامها وشاهدوا اجسادهم وتحسسوا ملامح وجوههم وتذكروا انهم ليسوا أرقاما في سدة المسؤولية..

نحتاج إلى رجال كصلاح الدين يستثمرون الكفاءات ويستخرجون معادن الرجال الثمينة ويعيدون بيت المقدس إلى عرين الأمة ، ويسترجعون الكرامة التي ضاعت في أكثر من مكان جراء النكبات التي المت وتلم بعالمنا العربي والإسلامي.

ونحتاج إلى رجال ينزلون عن عروشهم التي لو دامت لغيرهم ما آلت إليهم، وإن يبادروا اليوم قبل الغد إلى ما يخلد ذكراهم وما يرضي ربهم بالنهوض بمجتمعنا من المستنقع الذي وقعنا فيه…ولات ساعة مندم.

انها امانة….انها ندامة لمن ضيعها… (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة..)

الشيخ عباس محمد العرب