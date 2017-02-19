أين تعتد المرأة

{ هل تعتد المرأة عند الفرقة في البيت الذي كانت فيه؟ وهل لها ان تخرج منه؟

سمير حبلص – بيروت

– تعتد المرأة في البيت الذي كانت تسكنه عند موت زوجها سواء أكان البيت مملوكا لزوجها أو مؤجراً أم معار وهو مذهب الجمهور. ودليله حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري لما مات زوجها خارج المدينة سألت النبيصلى الله عليه وسلم ان ترجع إلي أهلها» لأنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال لها أخيراً «اسكني في بيتك حتي يبلغ الكتاب أجله» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وملازمة البيت واجب عليها ان تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر. أو كان المسكن لها. فلو حولها الوارث أو طلب أجراً لا تقدر عليه جاز لها ان تتحول إلي غيره.

وقال جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر: إن المتوفي عنها لا يلزم ان تعتد في بيت الزوجية. بل يجوز لها ان تقضيها في اي بيت. لأن الله حين أمرها بها لم يعين بيتا خاصا.

وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت. وإن شاءت خرجت. لقول الله عز وجل: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} «سورة البقرة: 240».

وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة» اي ليس للزوج ان يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. ولا يجوز لها الخروج ايضاً إلا لضرورة ظاهرة. فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. ودليله حديث مسلم عن جابر ان خالته لما طلقت وارادت ان تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل. فسألت النبيصلى الله عليه وسلم فقال: «بلى. فجذي نخلك فإنك عسى ان تصدقي أو تفعلي معروفا».

وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج المبتوتة نهاراً.

وقال أبوحنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها. وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً. والحديث يرد عليه.

والخلاصة: ان المتوفي عنها زوجها تعتد في بيت زوجها. ولا تتركه إلا لعذر مقبول. وذلك على رأي الجمهور، وأجاز لها البعض الخيار في ان تعتد في اي مكان تشاء. ولها ان تخرج نهاراً لكسب عيشها، وأما المطلقة طلاقا رجعيا فتعتد في بيت مطلقها وتبيت فيه ليلاً. وأما خروجها نهاراً لحاجة ففيه خلاف، وأما المطلقة طلاقاً بائنا فتعتد في بيت مطلقها أيضاً. ولا تتركه إلا لعذر. وقيل يجوز لها ان تعتد في غيره. كما في حديث فاطمة بنت قيس. ولها الخروج نهاراً للحاجة.

وما دام الأمر خلافيا فيجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له. فالرأي الاجتهادي صواب يحتمل الخطأ. أو خطأ يحتمل الصواب. وبهذا لا يكون هناك تناقض. ولا تضارب في أحكام الشريعة المنصوص عليها. والمتفق على صحتها،و الله أعلم.