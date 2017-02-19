تقرير حديث حول أوضاع المسلمين الروهينجا في ميانمار: مجلس حقوق الإنسان سيفتح تحقيقاً في التجاوزات الشهر المقبل

من المقرر أن تدعو مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر المقبل مجلس حقوق الإنسان لفتح تحقيق في التجاوزات التي ترتكبها المؤسسة العسكرية ضد أقلية المسلمين الروهينجا في ميانمار، لأن الحكومة غير قادرة على إجراء تحقيق موثوق فيه.

وصرحت يانغي لي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها سوف تحث الدول الأعضاء على تبني قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عندما تقدم تقريرها للمجلس في جنيف في 13 آذار.

وقالت في مقابلة معها عبر الهاتف: «لم أقل أبداً في الماضي لأي مراسل ما أنوي تضمينه في تقريري … لكنني في هذه المرة سأوضح هذه النقطة: سوف أدفع بكل تأكيد باتجاه إجراء تحقيق بشأن وضع الروهينجا».

والجدير بالذكر أن جماعات حقوق الإنسان تواصل، على مدار السنوات القليلة الماضية، حث الأمم المتحدة على إجراء تحقيق في التقارير التي ترد حول وقوع انتهاكات ضد الروهينجا، وهي أقلية معظم أفرادها عديمو الجنسية، أجبروا على العيش في ظل نظام فصل عنصري. ولكن هذه الدعوات أضحت أكثر إلحاحاً منذ أن بدأت التقارير تظهر عن عمليات الاغتصاب الجماعي، وعمليات القتل والفظائع الأخرى في أوائل شهر أكتوبر، عندما شن الجيش عمليات لمكافحة التمرد.

ويوجد الآن ضغط لم يسبق له مثيل لإجراء تحقيق تدعمه الأمم المتحدة، قد يقود إلى العثور على أدلة على أن قوات الجيش في ميانمار قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وفي هذا الصدد، قال مات سميث، المدير التنفيذي لمنظمة فورتيفاي رايتس التي وثقت الانتهاكات بحق الروهينجا: «لم يكن ممكناً تصور تشكيل لجنة تحقيق قبل ستة أشهر، ولكن هناك زخم جاد يتزايد يوماً بعد الآخر… تلعب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فهم ما يجب فعله. وسوف يدرسون توصياتها بجدية».

نزوح جماعي

هذا وأكدت الأنباء أن أكثر من 69.000 شخص قد فروا من الروهينجا إلى بنجلاديش منذ شهر تشرين الأول وجلبوا معهم روايات مرّوعة عن قيام الجنود بمهاجمة مجتمعاتهم في مونغداو، وهي بلدة حدودية وضعها الجيش تحت حصار صارم. وقد روى أفراد الروهينجا الذين تمكنوا من الهرب إلى بنجلاديش تجاربهم إلى جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، التي قامت بتحليل صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى أن قوات الجيش أحرقت القرى بشكل ممنهج.

وأضافت أخبار صادرة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان أن هناك ثقلاً كبيراً للضغط لصالح إجراء التحقيق ، كما تجدر الإشارة إلى أن ميانمار قد رفضت السماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول مونغداو، لكن 204 من الناجين الذين فروا إلى بنجلادش سردوا تجارب مؤلمة التي شملت على حد قولهم مشاهدة «ذبح الأطفال بالسكاكين».

وكانت الحكومة المدنية في ميانمار، برئاسة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد ظلت ترد لمدة أشهر على مثل هذه الادعاءات بإنكار صريح. ولكن إدارتها قد بدأت على ما يبدو تخفف من موقفها – وإن كان بشكل طفيف فقط – في أعقاب النتائج التي توصل إليها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبينما لم يجب المتحدثون باسم مكتب الرئيس ووزارة الخارجية في ميانمار على المكالمات الهاتفية، نشرت الحكومة بياناً على صدر الصفحة الأولى لصحيفة «جلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، التي تديرها الحكومة، رداً على تقرير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن «حكومة ميانمار تعتبر المزاعم الواردة في التقرير خطيرة جداً بطبيعتها وتشعر بقلق بالغ إزاء التقرير»، وأضاف البيان أن هناك لجنة حكومية شُكلت في شهر كانون الأول ستحقق في الأمر.

لكن قليلين خارج الحكومة يثقون في تلك اللجنة التي يرأسها مينت سوي، الجنرال السابق الذي رفع اسمه مؤخراً من قائمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بعض الأشخاص في ميانمار.

وفي هذا الصدد، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار التي اجتمعت مع اللجنة خلال زيارتها لميانمار الشهر الماضي لشبكة الأنباء الإنسانية أن «اللجنة تجاوزت مسألة الاعتماد على الحكومة فيما يتعلق بإجراء تحقيقات موثوقة … لأنه لا تتوفر لديها حتى منهجية للقيام بهذا التحقيق».

والجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة سوف تشمل أخصائيين من الطب الشرعي الذين سيتم تكليفهم بتحديد ما إذا كانت تلك الجرائم قد وقعت فعلاً أم لا؟!

إنهاء الحملة العسكرية

هذا وقال مسؤولون بحكومة ميانمار منذ أيام إن جيش ميانمار أنهى عملية أمنية في ولاية أراكان بعد أربعة أشهر ، وقالت الأمم المتحدة: إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي محتمل.

ويذكر أن تكرر العنف جدد انتقادات دولية لعدم إسهام زعيمة ميانمارأونغ سان سو كي بجهد يذكر لمساعدة المنتمين لأقلية الروهنجيا المسلمة، ووفقا لوكالة أنباء أراكان تنفي الحكومة بقيادة سو كي كل الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان تقريبا بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي للروهنجيا وزعمت أن العملية هي حملة قانونية لمكافحة التمرد.

حكم بالإعدام

كما يذكر أن السلطات الميانمارية أصدرت الثلاثاء الفائت حكما بالإعدام على مسلم من الروهنجيا، بعد إدانته بقيادة هجمات على مواقع للشرطة، أدت إلى حملة قمع عسكرية في شمال ولاية أراكان.

وقال قائد الشرطة يان نينغ ليت: إن محكمة بلدة سيتوي، عاصمة ولاية أراكان، حكمت على قائد الهجمات التي استهدفت موقع كوتانكوك الحدودي، زاعما لوكالة الصحافة الفرنسية أن: «حكم الإعدام صدر في العاشر من فبراير(شباط) في محكمة سيتوي بتهمة القتل العمد» وإن الرجل “شارك في هجمات قادها وخطط لها مع آخرين، وهو واحد من 14 مهاجما اعتقلوا في بلدة سيتوي»..

ومثل الـ 13 الآخرون أمام المحكمة، لكن لم تصدر عليهم أحكام بعد، بحسب يان نينغ ليت بل ادعت حكومة ميانمار: إن مئات من مسلحي الروهنجيا شنوا هجمات على ثلاثة مواقع حدودية مع بنغلاديش في 9 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل تسعة من رجال الشرطة.

من جهته نفى ناشط روهنجي أن يكون هذا الحكم على الرجل دقيقا منددا بإعدامه، وقال: «في الوقت الذي ترتكب فيه عناصر الأمن جرائم ضد الإنسانية منذ عشرات السنوات فإنه لم يتم محاكمة أي أحد منهم، إضافة إلى مقتل مئات المسلمين في هذه الأزمة الأخيرة من المدنيين».